"Нова пошта" впровадила нічну доставку посилок до поштоматів у 5 містах країни

Лідер експрес-доставки в Україні "Нова пошта" розпочав нічну (з 22:00 до 07:00) доставку посилок в поштомати у Києві, Одесі, Львові, Полтаві та Дніпрі, йдеться у повідомленні компанії у четвер.

У "Новій пошті" додали, що у травні компанія доставила до поштоматів у нічний час майже 160 тис. відправлень.

"Наша мета – побудувати максимально безшовну та непомітну логістику, коли клієнт прокидається, а посилка вже чекає на нього", – цитуються у релізі слова директора департаменту логістики поштоматів Нової пошти Івана Богуцького.

За його словами, наразі доставка працює у пілотному форматі, однак після успішного завершення тестування компанія планує масштабувати цей досвід у всіх містах-мільйонниках та обласних центрах України.

В "Новій пошті" повідомили, що також продовжують скорочувати терміни доставки: якщо в січні середній час доставки в поштомат становив 26,5 годин, то у травні – 20,5 годин.

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.