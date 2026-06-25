Інтерфакс-Україна
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12:39 25.06.2026

"Укрпошта" повідомила про тимчасові перебої у роботі застосунку через ворожу атаку на ІТ-системи

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"Укрпошта" повідомила про тимчасові перебої у роботі застосунку через ворожу атаку на ІТ-системи
Фото: Укрпошта

Застосунок АТ "Укрпошта" тимчасово працює з перебоями через нічну ворожу атаку на ІТ-системи компанії, йдеться у повідомленні національного поштового оператора в Телеграм у четвер.

Зазначається, що фахівці працюють над відновленням та роблять все можливе, аби повернути до зручного користування застосунок компанії.

"Обов’язково повідомимо вас, щойно усе полагодимо", - наголосили в Укрпошті.

Теги: #застосунок #збій #укрпошта

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