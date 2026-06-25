"Укрпошта" повідомила про тимчасові перебої у роботі застосунку через ворожу атаку на ІТ-системи

Фото: Укрпошта

Застосунок АТ "Укрпошта" тимчасово працює з перебоями через нічну ворожу атаку на ІТ-системи компанії, йдеться у повідомленні національного поштового оператора в Телеграм у четвер.

Зазначається, що фахівці працюють над відновленням та роблять все можливе, аби повернути до зручного користування застосунок компанії.

"Обов’язково повідомимо вас, щойно усе полагодимо", - наголосили в Укрпошті.