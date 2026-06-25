До ДСОМ вже підключено перших 17 організаторів азартних ігор

До тестового режиму Державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ) азартних ігор вже підключено перших 17 організаторів, повідомив т.в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"На розробку другої черги системи потрібно близько 44,4 млн грн. Заявка на отримання цих коштів, подана через систему DREAM, вже розглянута комісією з питань відбору та пріоритезації публічних інвестиційних проектів Мінцифри, після виділення коштів розробка продовжиться", – сказав він.

За словами Борнякова, наразі ведеться підготовка до оголошення тендеру на розробку другої черги системи.

Зазначається, що загалом розробка відповідних масштабних систем на ринку триває в середньому 12,5 місяців.

"Попри це, ми провели тендер, уклали договір з переможцем 23 вересня і вже 10 квітня запустили першу чергу ДСОМ у дослідну експлуатацію", – додав в.о. міністра цифрової трансформації.

Серед іншого, за час роботи державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity заблокувало більш ніж 5,8 тис. адрес вебсайтів незаконних онлайн-казино, а в межах співпраці з платформами Meta, TikTok, Viber, Twitch та Google до блокування було передано понад 700 акаунтів у соціальних мережах, які поширювали незаконну рекламу азартних ігор.

Також за незаконну рекламу азартних ігор було накладено майже 80 млн грн штрафів на 16 медіа.

"Проблема з піратськими сайтами полягає в тому, що вони існують поза регулюванням, і знайти їхніх власників складно. PlayCity співпрацює з правоохоронцями для їх пошуку та ініціює зміни до законодавства для оперативного припинення роботи таких ресурсів", – уточнив Борняков.

Окремо у Мінцифрі пояснили, що для регулювання ринку лотерей необхідна зміна закону та відкриття ринку для справжньої конкуренції.

"Новий конкурс приведе до того самого результату, бо правила доступу на ринок залишаються незмінними", – додали у міністерстві.

Як повідомлялось, у червні PlayCity запропонувало створити окремий порядок конкурсу на посаду майбутнього керівника агентства.

У травні Кабінет міністрів передав PlayCity у сферу координації прем’єр-міністра, тоді як до того воно понад рік координувалося міністром цифрової трансформації.