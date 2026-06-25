Інтерфакс-Україна
Телеком
10:26 25.06.2026

До ДСОМ вже підключено перших 17 організаторів азартних ігор

2 хв читати
До ДСОМ вже підключено перших 17 організаторів азартних ігор

До тестового режиму Державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ) азартних ігор вже підключено перших 17 організаторів, повідомив т.в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"На розробку другої черги системи потрібно близько 44,4 млн грн. Заявка на отримання цих коштів, подана через систему DREAM, вже розглянута комісією з питань відбору та пріоритезації публічних інвестиційних проектів Мінцифри, після виділення коштів розробка продовжиться", – сказав він.

За словами Борнякова, наразі ведеться підготовка до оголошення тендеру на розробку другої черги системи.

Зазначається, що загалом розробка відповідних масштабних систем на ринку триває в середньому 12,5 місяців.

"Попри це, ми провели тендер, уклали договір з переможцем 23 вересня і вже 10 квітня запустили першу чергу ДСОМ у дослідну експлуатацію", – додав в.о. міністра цифрової трансформації.

Серед іншого, за час роботи державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity заблокувало більш ніж 5,8 тис. адрес вебсайтів незаконних онлайн-казино, а в межах співпраці з платформами Meta, TikTok, Viber, Twitch та Google до блокування було передано понад  700 акаунтів у соціальних мережах, які поширювали незаконну рекламу азартних ігор.

Також за незаконну рекламу азартних ігор було накладено майже 80 млн грн штрафів на 16 медіа.

"Проблема з піратськими сайтами полягає в тому, що вони існують поза регулюванням, і знайти їхніх власників складно. PlayCity співпрацює з правоохоронцями для їх пошуку та ініціює зміни до законодавства для оперативного припинення роботи таких ресурсів", – уточнив Борняков.

Окремо у Мінцифрі пояснили, що для регулювання ринку лотерей необхідна зміна закону та відкриття ринку для справжньої конкуренції.

"Новий конкурс приведе до того самого результату, бо правила доступу на ринок залишаються незмінними", – додали у міністерстві.

Як повідомлялось, у червні PlayCity запропонувало створити окремий порядок конкурсу на посаду майбутнього керівника агентства.

У травні Кабінет міністрів передав PlayCity у сферу координації прем’єр-міністра, тоді як до того воно понад рік координувалося міністром цифрової трансформації.

Теги: #дсом #борняков #азартні_ігри

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:41 24.06.2026
Переконати депутата голосувати за щось, що посилює фінмоніторинг, дуже складно через кейс Сенс Банку – Гетманцев

Переконати депутата голосувати за щось, що посилює фінмоніторинг, дуже складно через кейс Сенс Банку – Гетманцев

14:35 22.06.2026
PlayCity почало співпрацю з платформою Kick для блокування незаконної реклами азартних ігор

PlayCity почало співпрацю з платформою Kick для блокування незаконної реклами азартних ігор

18:56 18.06.2026
Уряд ухвалив постанову щодо обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на час воєнного стану – Мінцифри

Уряд ухвалив постанову щодо обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на час воєнного стану – Мінцифри

15:46 18.06.2026
Уряд розглянув постанову щодо автоматичного обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор – нардеп

Уряд розглянув постанову щодо автоматичного обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор – нардеп

11:22 04.06.2026
Голова комітету Ради вчергове підтвердив намір боротися з очільником Мінцифри

Голова комітету Ради вчергове підтвердив намір боротися з очільником Мінцифри

17:08 01.06.2026
Юркомпанія "Міллер" представлятиме в.о. глави Мінцифри у судовому спорі проти глави комітету Ради Гетманцева

Юркомпанія "Міллер" представлятиме в.о. глави Мінцифри у судовому спорі проти глави комітету Ради Гетманцева

16:52 17.04.2026
Національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство стартувало в Україні – Мінцифри

Національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство стартувало в Україні – Мінцифри

14:56 10.04.2026
Перші дві компанії приєдналися до Держсистеми онлайн-моніторингу азартних ігор – PlayCity

Перші дві компанії приєдналися до Держсистеми онлайн-моніторингу азартних ігор – PlayCity

16:14 09.04.2026
Мінцифрі пропонують надати військовим командирам право обмежувати військовослужбовців в участі в азартних іграх – профільна асоціація

Мінцифрі пропонують надати військовим командирам право обмежувати військовослужбовців в участі в азартних іграх – профільна асоціація

21:09 07.04.2026
В Україні впроваджують онлайн-моніторинг грального бізнесу та обмеження для військових — підсумки року реформи від Мінцифри

В Україні впроваджують онлайн-моніторинг грального бізнесу та обмеження для військових — підсумки року реформи від Мінцифри

ВАЖЛИВЕ

Uklon від "Київстар" запускає маркетплейс

"Київстар" придбав 6 СЕС на 105 МВт за $80,8 млн

"Київстар" у І кв-2026р збільшив EBITDA на 28,5% за зростання виручки на 31,3%

Підвищення тарифів на мобільний зв'язок у січні-лютому на 15% збільшує річну інфляцію на 0,25 в.п. – НБУ

Рада схвалила законопроєкт щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані з цифрових платформ

ОСТАННЄ

"Укрпошта" запустила комірки швидкої видачі в Одесі, Вінниці, Хмельницькому та Миколаєві

Голова комітету Ради пропонує відкритий конкурс на голову PlayCity за участю НАБУ та проведення нового конкурсу на лотерейному ринку

Укрпошта призупинила роботу пересувних відділень у Нікопольському районі після атаки дронів

Доступ до квантових обчислень поступово стає хмарною послугою для держави та бізнесу – співзасновник агенції Netpeak

"Vodafone Україна" обладнав перші 100 базових станцій малими СЕС у 14 областях

"Укрпошта" планує залучити понад 22 млн грн на оновлення автопарку від продажу списаних авто

"Київстар" незабаром може вийти на український ринок облігацій – CEO

У "Дії" стартує бета-тестування послуги з розірвання шлюбу онлайн

lifecell припиняє роботу мережі 3G у Тернополі та області з 2 липня

Мінцифри розробило законопроєкт для врегулювання ринку хмарних послуг

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА