"Укрпошта" запустила комірки швидкої видачі в Одесі, Вінниці, Хмельницькому та Миколаєві

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Комірки швидкої видачі від АТ "Укрпошта" відтепер доступні також в Одесі, Вінниці, Хмельницькому та Миколаєві, цього тижня планується їх встановлення у Львові та Івано-Франківську, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Окрім зазначених регіонів, вони вже працюють у Києві та області (122 відділення), Дніпрі, Запоріжжі та Кропивницькому", - написав Смілянський в Телеграм у середу.

За його словами, станом на сьогодні "Укрпошта" встановила 277 із 600 запланованих у першому етапі відповідних поштоматів.

У компанії пояснили, що комірки швидкої видачі розташовані у відділеннях поштового оператора і працюють в години їх роботи. Частину відправлень система автоматично спрямовує до відповідних комірок, після чого клієнт отримує SMS із кодом доступу та може самостійно забрати посилку без звернення до оператора.

"Водночас традиційне обслуговування залишається доступним", - зазначається у повідомленні.

Раніше в "Укрпошті" зазначали, що до кінця 2026 року національний поштовий оператор планує додати ще понад 1 тис. зовнішніх поштоматів та точок видачі посилок.

Загальний прибуток державної "Укрпошти" за січень-квітень становив 106,3 млн грн, прибуток EBITDA – 122,9 млн грн. Власний капітал компанії сягнув 2,3 млрд грн без додаткового бюджетного фінансування.

За січень-березень 2026 року компанія отримала чистий збиток 204,8 млн грн, що на 1,1 млн грн, або 0,5%, більше за аналогічний період 2025 року, тоді як її виручка зросла на 1,1% – до 13 млрд 118,42 млрд грн.