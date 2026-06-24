Голова комітету Ради пропонує відкритий конкурс на голову PlayCity за участю НАБУ та проведення нового конкурсу на лотерейному ринку

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає нагальними кроками проведення відкритого конкурсу на посаду голови Держагентства з контролю грального та лотерейного бізнесу (PlayCity) за участю представників Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та конкурсу на лотерейному ринку замість попереднього.

В інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" він зазначив, що запуск державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ) азартних ігор має стати одним з перших кроків у разі зміни посадових осіб відомства.

За словами депутата, також потребує вдосконалення система оподаткування виграшів. Водночас без запуску ДСОМ зробити це наразі неможливо, оскільки немає доступу до даних та фактичні суми виграшів.

"Тому ДСОМ має бути запущений, і тоді я не виключаю, що питання про зміну формули оподаткування виграшів буде доречним", - наголосив голова комітету Ради.

Кілька місяців тому повідомлялося, що до тестового режиму системи вже підключено перших двох організаторів, надалі система охоплюватиме весь ліцензований ринок.

У червні PlayCity запропонувало створити окремий порядок конкурсу на посаду майбутнього керівника агентства.

У травні Кабінет міністрів передав PlayCity у сферу координації прем’єр-міністра, тоді як до того воно понад рік координувалося міністром цифрової трансформації.