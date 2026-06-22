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PlayCity почало співпрацю з платформою Kick для блокування незаконної реклами азартних ігор

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PlayCity почало співпрацю з платформою Kick для блокування незаконної реклами азартних ігор
Фото: playcity.gov.ua

Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity розпочало співпрацю зі стримінговою платформою Kick для подальшого оперативного блокування незаконної реклами азартних ігор в ній.

"Передаємо безпосередньо до офісу Kick перелік каналів, які порушують законодавство й незаконно рекламують азартні ігри",- йдеться у повідомленні PlayCity в Телеграм у понеділок.

Зазначається, що за минулий тиждень було заблоковано перші два канали на відповідній платформі.

Також за запитами від держагентства минулого тижня було обмежено доступ до 37 акаунтів у платформах TikTok, Instagram, Twitch та Kick із загальною аудиторією блокувань понад 895 тис. користувачів.

Зокрема, у TikTok обмежено доступно 20 обліковим записам на 473 тис. підписників, в Instagram — 11 акаунтів на 314 тис. , у Twitch — 4 канали на 107 тис. та у Kick — 2 канали на 1,2 тис. підписників.

"Блокування такого контенту допомагає швидко зупиняти залучення користувачів до азартних ігор через незаконні рекламні кампанії",- наголошують в PlayCity.

Теги: #playcity #азартні_ігри #kick

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