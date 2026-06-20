Укрпошта призупинила роботу пересувних відділень у Нікопольському районі після атаки дронів

Фото: Мінрозвитку громад

Укрпошта тимчасово призупинила роботу пересувних відділень у Нікопольському районі Дніпропетровської області після атаки російських FPV-дронів, повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

"Сьогодні російські війська вкотре атакували Нікополь FPV-дронами. Під удар потрапили два автомобілі Укрпошти, які забезпечували надання поштових послуг мешканцям громад. Внаслідок атаки транспортні засоби було знищено", – йдеться у повідомленні у Телеграмі в суботу.

Працівники не постраждали, оскільки під час повітряної тривоги перебували в укритті.

"Це вже четвертий автомобіль Укрпошти, втрачений у Нікопольському районі лише за останній тиждень через російські обстріли", – зазначили у міністерстві.

Роботу пересувних відділень призупинили з міркувань безпеки. Наразі опрацьовують альтернативні рішення та додаткові заходи захисту.

"Очікується, що вже за добу пересувні відділення відновлять роботу в громаді", – йдеться у повідомленні.