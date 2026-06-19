"Vodafone Україна" обладнав перші 100 базових станцій малими СЕС у 14 областях

"ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU), другий за величиною український оператор мобільного зв’язку, завершив перший етап проєкту з розгортання власної генерації та обладнав 100 базових станцій малими сонячними електростанціями (СЕС) у 14 областях.

Згідно з релізом мобільного оператора у п’ятницю, прогнозована економія електроенергії з мережі становитиме близько 380 МВт*год на рік або майже 30% споживання від 100 базових станцій.

"Це річне споживання приблизно 150 середніх українських домогосподарств", – зазначили у компанії.

Очікується, що грошова економія з врахуванням динаміки тарифів становитиме понад EUR100 тис. на рік. Крім того, скорочення викидів CO₂ сягатиме близько 210 тонн на рік.

Зазначається, що перша хвиля тривала з осені 2025 року, зараз компанія розпочинає впровадження другої.

Як повідомлялося, у травні найбільший український мобільний оператор зв’язку "Київстар" оголосив про придбання шести СЕС сукупною встановленою потужністю 105 МВТ у Львівській області за 3,6 млрд грн, або $80,8 млн.

У першому кварталі цього року VFU збільшив чистий прибуток на 12% порівняно із аналогічним періодом минулого року – до 778 млн грн, тоді як його виручка зросла на 11% – до 7,3 млрд грн.