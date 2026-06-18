Інтерфакс-Україна
Телеком
15:46 18.06.2026

Уряд розглянув постанову щодо автоматичного обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор – нардеп

2 хв читати

Кабінет міністрів України на засіданні 17 червня розглянув підготовлену Міністерством цифрової трансформації постанову щодо автоматичного блокування доступу військових до казино та букмекерських сервісів, повідомила народний депутат від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

"Кабмін готує повну заборону азартних ігор для військових під час воєнного стану. В уряді пояснюють необхідність такого рішення боротьбою з лудоманією серед військових", – написала Василевська-Смаглюк в Телеграм у четвер.

Згідно з її повідомленням, дані з Державного реєстру військовослужбовців автоматично звірятимуться з реєстром осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор. Таким чином, усі військовослужбовці фактично матимуть статус осіб, яким заборонено грати в азартні ігри на період воєнного стану.

Серед іншого постанова передбачає зобов’язання операторів азартних ігор не допускати відповідних осіб до гри.

"Ігрова залежність призводить до втрати грошей військовими та може створювати ризики для національної безпеки через фінансову вразливість військовослужбовців", – йдеться у повідомленні.

У квітні цього року Асоціація українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) запропонувала Мінцифрі механізм блокування військовослужбовців, які мають залежність від азартних ігор, за участі командирів військових підрозділів.

Тоді зазначалось, що замість обмеження доступу для більш як 1 млн військовослужбовців та внесення всіх військових до реєстру лудоманів, блокувати доступ до азартних ігор лише тим військовослужбовцям, які страждають на гральну залежність.

АУОГБ також пропонувало Кабміну встановити особливий порядок застосування додаткових обмежень участі військовослужбовців в азартних іграх на період дії воєнного стану, а також надати регулятору ринку пряме право на підставі заяви командира військової частини вносити відомості про військовослужбовця до реєстру осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор.

Як повідомлялося, 20 березня Мінцифри оприлюднило для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету міністрів "Про затвердження Порядку обмеження участі військовослужбовців у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх", який передбачає повне блокування доступу до азартних ігор всіх військовослужбовців через синхронізацію реєстрів військовослужбовців і осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор.

Уряду пропонувалось запровадити механізм, за яким кожен гравець перевірятиметься на предмет того, чи є він військовослужбовцем, для чого організатори азартних ігор (усього регулятором "Плей.Сіті" видано 34 ліцензії) надсилатимуть запит до реєстру військовослужбовців.

Теги: #блокування #азартні_ігри #військові

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:12 17.06.2026
Офіс військового омбудсмана звернувся до Ради з проханням забезпечити рівні права для військових

Офіс військового омбудсмана звернувся до Ради з проханням забезпечити рівні права для військових

13:49 16.06.2026
Доплату до зарплат військовим фахівцям у тилу на рівні 10 тис. грн має бути продовжено наступного року – Свириденко

Доплату до зарплат військовим фахівцям у тилу на рівні 10 тис. грн має бути продовжено наступного року – Свириденко

09:39 16.06.2026
Свириденко: уряд підтримує відкритий діалог для врегулювання проблемних питань сімей полонених і зниклих військовослужбовців

Свириденко: уряд підтримує відкритий діалог для врегулювання проблемних питань сімей полонених і зниклих військовослужбовців

11:20 12.06.2026
Свириденко: Зарплати військовим на сьогодні мають покриватися Україною самостійно

Свириденко: Зарплати військовим на сьогодні мають покриватися Україною самостійно

17:39 11.06.2026
Уряд дозволив передавати військовим у власність квартири, надані в/ч на праві узуфрукта

Уряд дозволив передавати військовим у власність квартири, надані в/ч на праві узуфрукта

16:36 11.06.2026
Для потреб армії та на реформу оплати праці військових потрібно 270 млрд грн – нардеп

Для потреб армії та на реформу оплати праці військових потрібно 270 млрд грн – нардеп

15:58 10.06.2026
Викрито масштабну схему розкрадання військового майна за участю заступника командира однієї з в/ч Харківської області- НАБУ

Викрито масштабну схему розкрадання військового майна за участю заступника командира однієї з в/ч Харківської області- НАБУ

11:41 01.06.2026
Понад 400 книжок про війну написали українські військові з 2014 року – дослідники

Понад 400 книжок про війну написали українські військові з 2014 року – дослідники

17:04 27.05.2026
Засуджено на 15 років тюрми 11 зрадників, які воювали проти ВСУ на Донеччині – СБУ

Засуджено на 15 років тюрми 11 зрадників, які воювали проти ВСУ на Донеччині – СБУ

11:44 27.05.2026
Військові й ветерани зможуть отримувати фінпослуги ПриватБанку прямо в медзакладах

Військові й ветерани зможуть отримувати фінпослуги ПриватБанку прямо в медзакладах

ВАЖЛИВЕ

Uklon від "Київстар" запускає маркетплейс

"Київстар" придбав 6 СЕС на 105 МВт за $80,8 млн

"Київстар" у І кв-2026р збільшив EBITDA на 28,5% за зростання виручки на 31,3%

Підвищення тарифів на мобільний зв'язок у січні-лютому на 15% збільшує річну інфляцію на 0,25 в.п. – НБУ

Рада схвалила законопроєкт щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані з цифрових платформ

ОСТАННЄ

"Укрпошта" планує залучити понад 22 млн грн на оновлення автопарку від продажу списаних авто

"Київстар" незабаром може вийти на український ринок облігацій – CEO

У "Дії" стартує бета-тестування послуги з розірвання шлюбу онлайн

lifecell припиняє роботу мережі 3G у Тернополі та області з 2 липня

Мінцифри розробило законопроєкт для врегулювання ринку хмарних послуг

BBC скоротить 550 робочих місць

Кількість декларацій з криптовалютою зросла на 16% у 2025р – Опендатабот

IFC реалізує в Україні фінтех-проєкт із бюджетом $2,83 млн

Тестування застосунків Viber, WhatsApp та Google Maps через Starlink Direct to Cell відтепер доступне всім абонентам "Київстару"

SpaceX придбала стартап у сфері штучного інтелекту Cursor за 60 млрд доларів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА