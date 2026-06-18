Уряд розглянув постанову щодо автоматичного обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор – нардеп

Кабінет міністрів України на засіданні 17 червня розглянув підготовлену Міністерством цифрової трансформації постанову щодо автоматичного блокування доступу військових до казино та букмекерських сервісів, повідомила народний депутат від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

"Кабмін готує повну заборону азартних ігор для військових під час воєнного стану. В уряді пояснюють необхідність такого рішення боротьбою з лудоманією серед військових", – написала Василевська-Смаглюк в Телеграм у четвер.

Згідно з її повідомленням, дані з Державного реєстру військовослужбовців автоматично звірятимуться з реєстром осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор. Таким чином, усі військовослужбовці фактично матимуть статус осіб, яким заборонено грати в азартні ігри на період воєнного стану.

Серед іншого постанова передбачає зобов’язання операторів азартних ігор не допускати відповідних осіб до гри.

"Ігрова залежність призводить до втрати грошей військовими та може створювати ризики для національної безпеки через фінансову вразливість військовослужбовців", – йдеться у повідомленні.

У квітні цього року Асоціація українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) запропонувала Мінцифрі механізм блокування військовослужбовців, які мають залежність від азартних ігор, за участі командирів військових підрозділів.

Тоді зазначалось, що замість обмеження доступу для більш як 1 млн військовослужбовців та внесення всіх військових до реєстру лудоманів, блокувати доступ до азартних ігор лише тим військовослужбовцям, які страждають на гральну залежність.

АУОГБ також пропонувало Кабміну встановити особливий порядок застосування додаткових обмежень участі військовослужбовців в азартних іграх на період дії воєнного стану, а також надати регулятору ринку пряме право на підставі заяви командира військової частини вносити відомості про військовослужбовця до реєстру осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор.

Як повідомлялося, 20 березня Мінцифри оприлюднило для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету міністрів "Про затвердження Порядку обмеження участі військовослужбовців у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх", який передбачає повне блокування доступу до азартних ігор всіх військовослужбовців через синхронізацію реєстрів військовослужбовців і осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор.

Уряду пропонувалось запровадити механізм, за яким кожен гравець перевірятиметься на предмет того, чи є він військовослужбовцем, для чого організатори азартних ігор (усього регулятором "Плей.Сіті" видано 34 ліцензії) надсилатимуть запит до реєстру військовослужбовців.