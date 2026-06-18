"Укрпошта" планує залучити понад 22 млн грн на оновлення автопарку від продажу списаних авто

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АТ "Укрпошта" розраховує залучити більш ніж 22 млн грн від продажу списаного транспорту на модернізацію автопарку компанії.

"Кожен проданий іржавий УАЗ – це прямий внесок у нові магістральні машини, сучасну логістику, швидкість доставки, здатність компанії працювати навіть тоді, коли ворог намагається зруйнувати інфраструктуру", – цитується у релізі генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, за час повномасштабного вторгнення "Укрпошта" втратила 426 автомобілів через обстріли та тимчасову окупацію територій.

Зазначається, що за два етапи відкритих аукціонів через систему "Прозорро.Продажі" поштовий оператор реалізував понад 1 тис. одиниць техніки. Зокрема, під час першого етапу було продано 716 автомобілів, що принесло компанії близько 9 млн грн.

"Під час другого – на торги виставили ще 316 авто. 42 аукціони вже пройшли, ще два перебувають на фінальній стадії, зокрема, по Донецькому та Запорізькому регіонах", – йдеться у релізі.

В "Укрпошті" зауважили, що у торгах брали участь понад 600 учасників, що надало можливість збільшити фінальну вартість лотів майже вдвічі із 7,7 млн грн до прогнозованих 13,7 млн грн.

"Найдорожчим лотом другого етапу став київський лот із 23 радянських автомобілів, який продали за 916 тис. грн. Найдешевшим – Mazda 6 за 44 тис. грн", – наголосили у компанії.

Окремо національний поштовий оператор зазначив, що завершив 100% автоматизацію сортувальних процесів та поповнив автопарк 160 новими вантажівками MAN та IVECO.

Загальний прибуток державної "Укрпошти" за січень-квітень становив 106,3 млн грн, прибуток EBITDA – 122,9 млн грн. Власний капітал компанії сягнув 2,3 млрд грн без додаткового бюджетного фінансування.

За січень-березень 2026 року компанія отримала чистий збиток 204,8 млн грн, що на 1,1 млн грн, або 0,5%, більше за аналогічний період 2025 року, тоді як її виручка зросла на 1,1% – до 13 млрд 118,42 млрд грн.