Інтерфакс-Україна
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14:09 18.06.2026

"Київстар" незабаром може вийти на український ринок облігацій – CEO

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"Київстар" незабаром може вийти на український ринок облігацій – CEO

"Київстар", найбільший оператор зв’язку в Україні, розглядає можливість вийти з пробним випуском на український ринок облігацій, повідомив президент та СЕО компанії Олександр Комаров на події "УП 100 Бізнес" в Києві ввечері 17 червня, присвяченій 20-річчю "Економічної правди".

"Є працюючий бізнес з досить непоганими параметрами. Я відчуваю, що якщо у нас буде потреба гривневого фінансування, валютного фінансування, є інструменти бондів, які ми плануємо навіть спробувати найближчим часом. Я бачу цю можливість і не бачу ніяких обмежень", – зазначив Комаров.

Він нагадав, що у своїй історії "Київстар" був "боржником приблизно на $250 млн" й успішно та своєчасно виконав всі свої зобов’язання.

За його словами, компанія ніколи не кредитувалася під заставу своїх активів, тільки під свої обороти.

Комаров додав, що такий інструмент, як облігації, може дати "Київстару" змогу реалізовувати стратегію незалежності від тієї ліквідності, яка є у нього на сьогодні.

Він також висловив думку, що зараз "щось непогане відбувається в (Національній) комісії з цінних паперів".

"Я сподіваюся, що буде якась відносна легалізація, і в нас створяться якісь нові, спрощені механізми залучення. Тобто мені здається, що все ж таки ми поступово, але рухаємось у правильному напрямі, незважаючи на дуже важке оточення", – сказав президент "Київстару" у день, коли у Верховну Раду було внесено законопроєкт щодо спрощення реєстрації непублічних випусків акцій.

Як повідомлялося, "Київстар" у першому кварталі 2026 року збільшив консолідований прибуток EBITDA на 28,5% – до 7,5 млрд грн, тоді як виручка зросла на 31,3% – до 13,9 млрд грн.

Теги: #київстар #комаров #облігації

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