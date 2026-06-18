У "Дії" стартує бета-тестування послуги з розірвання шлюбу онлайн

Фото: Дія

У застосунку "Дія" оголосили про старт прийому заявок на проведення бета-тестування послуги з розірвання шлюбу онлайн, йдеться у повідомленні сервісу в Телеграм у четвер.

"Працюємо над сервісом, який дасть змогу пройти весь процес онлайн: подати заяву, долучитися до відеоконференції без відвідування ДРАЦСу, отримати свідоцтво поштою про розірвання шлюбу в "Дії", – йдеться у повідомленні застосунку.

Зазначається, що для участі у бета-тестуванні кожному з партнерів слід буде заповнити відповідну форму, де згодом буде надіслано лист із подальшими інструкціями на вказану електронну пошту.

У "Дії" уточнили, що після подання заяви триватиме обов’язковий строк очікування, потім відбудеться відеоконференція та державна реєстрація розірвання шлюбу.

Долучитися до тестування можуть повнолітні громадяни України, які мають верифікований РНОКПП, ID-картку або закордонний паспорт у "Дії", актовий запис про шлюб у застосунку та не мають спільних неповнолітніх дітей, йдеться у повідомленні.

У "Дії" наголошують, що свідоцтво про розірвання шлюбу доставлятиметься лише у межах України та вручатиметься особисто отримувачу.

Заповнити форму та долучитися до бета-тестування можна за посиланням: https://diia.gov.ua/rozirvannia-shliubu