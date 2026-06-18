Інтерфакс-Україна
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12:33 18.06.2026

lifecell припиняє роботу мережі 3G у Тернополі та області з 2 липня

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lifecell припиняє роботу мережі 3G у Тернополі та області з 2 липня

Оператор мобільного зв’язку ТОВ "Лайфселл" (ТМ lifecell), що входить до групи компаній DVL (Датагруп-Volia-lifecell), завершує роботу мережі третього покоління (3G) у Тернополі та на всій території Тернопільської області з 2 липня 2026 року та переводить регіон на технологію 4G/LTE, йдеться у повідомленні компанії у четвер.

"Відключення 3G відбудеться одночасно по всій території Тернопільської області, а протягом кількох наступних тижнів триватиме оптимізація мережі та переведення 4G (LTE) на максимальну смугу 20 МГц. Усі роботи відбуватимуться без переривання послуг для абонентів", – зазначено у релізі мобільного оператора.

У Тернопільській області 87% користувачів lifecell мають смартфони та SIM-картки з підтримкою 4G (LTE), у той час як близько 11% абонентів використовують 2G-пристрої, для яких з відключенням 3G ніяких змін не відбудеться.

Мобільний оператор уточнив, що за досвідом інших регіонів, де також було відключення 3G та розширення смуги 4G(LTE), середня швидкість мобільного інтернету зростала, орієнтовно, на 20-30%.

У травні український оператор мобільного зв’язку "Київстар" повідомляв, що з 18 серпня цього року у низці населених пунктів деяких областей України буде відключено технологію 3G та перерозподілено частоти її діапазону на користь 4G.

Тоді у "Київстар" зауважили, що 4G повністю замінить 3G у: Дніпропетровській області – Кривий Ріг та Криворізький район; Івано-Франківській – Городенка, Долина, Снятин, Верховинський, Івано-Франківський і Калуський райони. Також у Хмельницькій області – Дунаївці, Красилів, Нетішин, Полонне, Старокостянтинів, Хмельницький, а також Кам’янець-Подільський, Хмельницький і Шепетівський райони.

Як повідомляла Національна комісія з регулювання у сферах електронних комунікацій та поштового зв’язку (НКЕК), трійку лідерів за доходами від телекомунікаційних послуг за 2025 рік в Україні зі значним відривом сформували оператори мобільного зв’язку: ПрАТ "Київстар – 44,16 млрд грн, ПрАТ "ВФ Україна" (ТМ "Vodafone-Україна") – 25,59 млрд грн, ТОВ "Лайфселл" (ТМ lifecell) з групи DVL – 15,74 млрд грн.

Теги: #тернопільська_область #припинення #lifecell #3g

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