Мінцифри розробило законопроєкт для врегулювання ринку хмарних послуг

Фото: Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації представило розроблений законопроєкт, що передбачає врегулювання роботи датацентрів та провайдерів хмарних послуг.

Згідно із релізом відомства, пропонується уточнити термінологію та учасників правовідносин у цій сфері, а також прибрати бюрократичні процедури.

Серед іншого надати можливість бізнесу укладати більш гнучкі контракти та закріпити повноваження з форсування й реалізації державної політики у сфері хмарних послуг за Мінцифрою.

"На ринку хмарних послуг досі є дублювання державних функцій, що лише створює зайві перепони для компаній. Інша серйозна проблема – обмеження у контрактах", – пояснили у міністерстві.

У Мінцифрі додали, що розроблений законопроєкт пропонує відмовитись від обов’язкового "Типового договору", взамін забезпечивши більш зручні договірні відносини між надавачами та користувачами, де компанії та клієнти матимуть змогу самостійно формувати контракт.

"Документ спрощує та конкретизує перелік документів, які необхідно подати, щоб офіційно потрапити до переліку надавачів хмарних послуг та датацентрів, які можуть надавати послуги державному сектору", – йдеться у третій ключовій зміні, яка пропонується у законопроєкті.

У Мінцифрі наголошують, що у результаті провайдери та датацентри отримають правила реєстрації, можливість вільно підписувати зручні договори, а також зменшення бюрократичного навантаження.