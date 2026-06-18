Британська телерадіомовна корпорація BBC скоротить 550 робочих місць, йдеться в її повідомленні.

Звільнення, зокрема, стосуватимуться сегментів новин та контенту. Деякі старі програми закриються, а команди фахівців – об’єднаються.

Такі заходи дозволять знизити річні витрати приблизно на 160 млн фунтів стерлінгів ($214 млн). Компанія у найближчі місяці обіцяє оголосити про додаткові заходи економії, включно зі скороченням близько 700 робочих місць у корпоративному підрозділі. Загалом вона планує за три роки зменшити витрати на 500 млн фунтів, звільнивши 1,8-2 тис. співробітників.