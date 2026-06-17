Кількість декларацій з криптовалютою зросла на 16% у 2025р – Опендатабот

Українські посадовці подали за 2025 рік 2861 декларацію із криптовалютою, що на 393 декларації, або 16%, більше, ніж у 2024 році, повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Єдиного державного реєстру декларацій.

Загалом за минулий рік було подано майже 654,2 тис. декларацій, водночас 265 декларацій із криптовалютою надійшли після 1 квітня 2026 року, тобто із запізненням.

Найбільше декларацій із криптовалютою подали працівники Національної поліції – 548. До п’ятірки за кількістю таких декларацій також увійшли працівники прокуратури – 358, військовослужбовці Збройних сил України – 240, представники судової системи – 223 та працівники міських рад – 198.

Понад чверть таких декларацій припала на Київ – 820. У Київській області їх подали 277, у Дніпропетровській – 215, Харківській – 200, Львівській – 174.

Криптовалюту задекларували 16 із 391 народного депутата, або близько 4%.

Серед декларантів найбільше біткоїнів указав депутат Хмельницької районної ради Олександр Кізляр – 100 BTC, вартість яких станом на 10 червня 2026 року становила 278,8 млн грн. Народний депутат Олег Бондаренко вказав 80 BTC вартістю 223 млн грн, а представниця департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради Крістіна Павлова – 20 BTC на суму понад 55,7 млн грн.

Кізляр також вказав 1 тис. ETH вартістю майже 74 млн грн – найбільше серед декларантів. Павлова задекларувала 130 ETH на 9,6 млн грн, а представниця Київської міської прокуратури Ірина Суховетрук – 100 ETH приблизною вартістю 7,4 млн грн.

Найбільший обсяг USDT задекларувала голова Закарпатського апеляційного суду Ганна Фазикош – понад 1,019 млн токенів, або майже 46 млн грн. Депутат Одеської районної ради Павло Шандра задекларував 719 тис. USDT на понад 32,4 млн грн, директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Максим Кисельов – 647 тис. USDT на понад 29,1 млн грн.

За даними Опендатаботу, кількість декларацій із криптовалютою послідовно зростала: у 2021 році їх було 961, у 2022 році – 1 481, у 2023 році – 1 921, у 2024 році – 2 468.

Шість декларацій за 2025 рік, які містили відомості про криптовалюту, закрито від публічного доступу.