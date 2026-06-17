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12:01 17.06.2026

IFC реалізує в Україні фінтех-проєкт із бюджетом $2,83 млн

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IFC реалізує в Україні фінтех-проєкт із бюджетом $2,83 млн

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) реалізує в Україні консультативний проєкт Digital Finance Future Ukraine з орієнтовним загальним бюджетом $2,83 млн, спрямований на розвиток цифрових фінансових послуг та залучення приватного капіталу, повідомляється на сайті корпорації.

Згідно з інформацією IFC, проєкт має розширити доступ населення та малого й середнього бізнесу до фінансування завдяки поширенню цифрових фінансових послуг у межах відновлення України.

Проєкт передбачає співпрацю з органами влади, фінансовими установами, фінтех-компаніями, а також учасниками ринків венчурного та приватного капіталу.

Зазначається, що схвалений IFC 6 травня 2026 року проєкт складається з трьох компонентів.

Перший компонент передбачає наближення українського законодавства та регуляторного середовища у сфері цифрових фінансових послуг до стандартів Європейського Союзу.

Другий спрямований на модернізацію фінансової інфраструктури та залучення приватного капіталу до фінтех-сектору, зокрема, через розвиток відкритого банкінгу, венчурного капіталу та прямих інвестицій.

Третій має сприяти співпраці, інноваціям і регіональній інтеграції фінтех-ринку, а також надати його учасникам інструменти та знання для поширення цифрових фінансових послуг і розширення доступу до капіталу.

Очікується, що реалізацію проєкту буде завершено до 31 березня 2030 року.

Згідно з даними на сайті IFC, від початку повномасштабного вторгнення обсяг наданого корпорацією фінансування в Україні станом на лютий 2026 року сягнув $2,8 млрд, зокрема, понад $1 млрд було мобілізовано від партнерів і донорів.

Теги: #україна #проєкт #ifc #фінтех

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