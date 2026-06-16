Інтерфакс-Україна
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16:52 16.06.2026

Тестування застосунків Viber, WhatsApp та Google Maps через Starlink Direct to Cell відтепер доступне всім абонентам "Київстару"

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Тестування застосунків Viber, WhatsApp та Google Maps через Starlink Direct to Cell відтепер доступне всім абонентам "Київстару"

Найбільший український мобільний оператор "Київстар" оголосив про запуск роботи месенджерів Viber, WhatsApp та застосунку навігації Google Maps через технологію Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) у режимі Light Data, повідомив президент та СЕО компанії Олександр Комаров під час брифінгу в понеділок у Києві.

"Тобто це перші три застосунки, які будуть запущені, й адаптовані вже працюватимуть з 15 червня в рамках технології D2C (Starlink Direct to Cell). Вони вже будуть використовувати мобільну передачу даних через супутникові мережі в разі відсутності наземної мережі від телеком операторів України", – зауважив СЕО "Київстару".

В "Київстарі" пояснили, що абоненти можуть протестувати нову технологію в межах своїх тарифних планів або підключивши "суперсилу" "Є зв'язок", яка надає нетарифікований доступ до Viber, WhatsApp, Google Maps, а також доступ до тестування зазначених додатків без списання ГБ у мережі Kyivstar|SpaceX.

За словами Комарова, за потреби клієнти також зможуть підключити окремий пакет "Є зв'язок" вартістю 99 грн на місяць, якщо всі доступні слоти "суперсил" уже зайняті та вони не хочуть відмовлятися від інших підключених послуг.

В межах запуску нового етапу розвитку Starlink Direct to Cell, буде можливість обміну текстовими повідомленнями, картинками, GIF, відео- та аудіоповідомленнями, а також навігація через Google Maps.

Наразі сервіс доступний для смартфонів на Android із підтримкою 4G (LTE), а в третьому кварталі цього року компанія планує поширити його і на пристрої під керуванням iOS.

Комаров також повідомив про плани поступово розширювати перелік застосунків, які працюватимуть через Light Data. Зокрема, компанія розглядає можливість підключення державних сервісів, до прикладу "Дія", а також фінансових застосунків.

"Ми будемо фокусуватись на те, щоб планомірно розвивати кількість застосунків, які будуть працювати з технологією Light Data від Starlink Direct to Cell. Ну і наступний етап – це дзвінки і голос ",- зауважив СЕО мобільного оператора.

Оператор також працює над розвитком супутникових сервісів для корпоративних клієнтів (B2B).

За словами Комарова, компанія надає доступ до тестування Light Data на М2М SIM-картках (machine-to-machine), що дозволить використовувати супутникову технологіюдля передачі даних між пристроями практично на всій території України.

Крім того, "Київстар" працює над об'єднанням наземних і супутникових мереж, розглядаючи їх як взаємодоповнювальні технології.

За словами Комарова, в Україні досі налічується близько 500 малонаселених пунктів, де відсутній зв'язок.

"Приблизно 5 тис. населених пунктів, де ми хотіли б покращити якість покриття, але бізнес-кейс там не дуже складається, тому що це дуже малонаселені пункти",- додав СЕО "Київстару".

Зазначається, що наразі оператор продовжує підсилювати стійкість мереж, розширювати покриття та розвивати взаємодію між наземними і супутниковими мережами.

Від початку запуску технології Starlink Direct to Cell восени минулого року нею хоча б один раз скористалися понад 6 млн абонентів. Кількість SMS, переданих через мережу – понад 10 млн (вхідні та вихідні), з яких понад 6 млн було відправлено чи отримано в січні-лютому під час масштабних блекаутів.

"Якщо ми візьмемо останні 30 днів, з одного мільйону SMS, які були отримані та відправлені за допомогою супутникової технології, 600 тис. було відправлено з районів, які дуже близько знаходяться до лінії бойового зіткнення", – наголосив Комаров.

Як повідомлялося, "Київстар" у першому кварталі 2026 року збільшив консолідований прибуток EBITDA на 28,5% – до 7,5 млрд грн, тоді як виручка зросла на 31,3% – до 13,9 млрд грн.

Теги: #starlink #київстар #whatsapp #комаров #тестування #viber

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