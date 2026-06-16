SpaceX придбала стартап у сфері штучного інтелекту Cursor за 60 млрд доларів
Компанія Ілона Маска SpaceX реалізувала опціон на придбання стартапу Cursor, що розробляє моделі штучного інтелекту для написання коду, за 60 млрд доларів.
Як йдеться у спільному пресрелізі, угоду буде оплачено акціями та закрито у третьому кварталі 2026 року.
У квітні SpaceX уклала партнерську угоду з Cursor, в рамках якої компанія Маска отримала опціон на купівлю партнера за зазначені $60 млрд до кінця поточного року.
Сама SpaceX вийшла на біржу минулого тижня. Вона здійснила найбільше IPO в історії, зумівши залучити $85,7 з урахуванням дорозміщення. Вартість компанії було оцінено в $1,77 трлн. У п'ятницю – перший день торгів – акції підскочили на 19,2%, у понеділок – ще на 19,6%, в результаті чого капіталізація досягла $2,5 трлн. На попередніх торгах у вівторок ціна цінних паперів компанії зростає на 8,2%