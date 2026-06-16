Інтерфакс-Україна
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14:48 16.06.2026

SpaceX придбала стартап у сфері штучного інтелекту Cursor за 60 млрд доларів

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Компанія Ілона Маска SpaceX реалізувала опціон на придбання стартапу Cursor, що розробляє моделі штучного інтелекту для написання коду, за 60 млрд доларів.

Як йдеться у спільному пресрелізі, угоду буде оплачено акціями та закрито у третьому кварталі 2026 року.

У квітні SpaceX уклала партнерську угоду з Cursor, в рамках якої компанія Маска отримала опціон на купівлю партнера за зазначені $60 млрд до кінця поточного року.

Сама SpaceX вийшла на біржу минулого тижня. Вона здійснила найбільше IPO в історії, зумівши залучити $85,7 з урахуванням дорозміщення. Вартість компанії було оцінено в $1,77 трлн. У п'ятницю – перший день торгів – акції підскочили на 19,2%, у понеділок – ще на 19,6%, в результаті чого капіталізація досягла $2,5 трлн. На попередніх торгах у вівторок ціна цінних паперів компанії зростає на 8,2%

Теги: #spacex #ші #маск

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