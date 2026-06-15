Інтерфакс-Україна
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09:07 15.06.2026

Росія вночі знищила найбільший інноваційний термінал "Нової пошти" у Києві

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Росія вночі знищила найбільший інноваційний термінал "Нової пошти" у Києві
Фото: https://www.facebook.com/yevhen.tafiichuk/

Внаслідок нічної російської атаки ворог знищив найбільший інноваційний термінал лідера експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" у Києві, повідомив СЕО компанії Євген Тафійчук.

"Це особливий сортувальний центр. Перший в Україні термінал, оснащений найсучаснішим у світі обладнанням для сортування посилок від компанії Vanderlande Символ нашого розвитку, сміливих інвестицій у майбутнє, інноваційності, Lean-культури та щоденного прагнення ставати кращими", – написав Тафійчук у Facebook в понеділок.

За його словами, співробітники компанії у безпеці.

Крім того, у компанії запущено резервні схеми роботи.

"Ми відновимося. Ми побудуємо нове. Ми зробимо ще краще, ще сучасніше, ще сильніше", – наголосив Тафійчук.

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.

Теги: #термінал #атака_рф #нова_пошта

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