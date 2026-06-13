Україна застосувала санкції проти російських мобільних операторів та інтернет-провайдерів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти десяти російських мобільних операторів та інтернет-провайдерів.

"У цьому пакеті – компанії, які забезпечують конфіденційні канали зв’язку для окупантів і їхньої влади та доступ до інтернету на тимчасово окупованих територіях України для суб’єктів, які служать Росії. Також під санкції потрапили інтернет-провайдери, оператори супутникового зв’язку та компанії, що забезпечують транслювання російських телеканалів", – повідомляється на сайті голови держави в суботу.

Відповідний указ №494/2026 від 13 червня також опублікований на сайті президента України.

Серед підсанкційних компаній – "Луганські комунікації" та "Мобільні комунікаційні системи", які РФ використовує для поширення своїх пропагандистських наративів та розповсюдження дезінформації. Також санкції застосовані до російського державного оператора супутникового та телекомунікаційного зв’язку "Амтел-Зв’язок", який забезпечує зв’язок для російської влади, та підприємства "Космічний зв’язок", яке забезпечує захищені канали зв’язку для ведення війни проти України.

В додатку до рішення РНБО про введення санкцій вказано, що вони ввозяться почасти безстроково, почасти терміном на десять років до кожної з десяти юридичних осіб.

Вони передбачають, зокрема, блокування активів, повне припинення торговельних операцій та транзиту територією України, запобігання виведенню капіталів за її межі, зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, заборону участі у приватизації чи оренді держмайна, припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у сфері безпеки та оборони, а також заборону на набуття у власність земельних ділянок.

Також для підсанкційних компаній передбачена заборона користування радіочастотним спектром України, повне припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж, заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності.

"Будь-яка діяльність на тимчасово окупованих територіях України є незаконною. Компанії, які свідомо працюють на ТОТ та обслуговують окупаційну владу, стають токсичними для міжнародного бізнесу та фінансової системи. Саме тому Україна застосовує санкції, які мають зробити неможливою їхню діяльність не лише на тимчасово окупованих територіях, а й будь-де за межами Росії", – наголосив радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Повідомляється, що Україна передасть усю інформацію про ці компанії країнам-партнерам і порушить питання щодо синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях. "Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів", – йдеться в тексті президентського указу.