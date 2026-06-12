Інтерфакс-Україна
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10:07 12.06.2026

Загальні збитки "Укрпошти" від удару по хабу в Харкові перевищують 11 млн грн – гендиректор

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Загальні збитки "Укрпошти" від удару по хабу в Харкові перевищують 11 млн грн – гендиректор
Фото: https://www.facebook.com/igor.smelyansky

Збитки АТ "Укрпошта" від російської атаки по хабу в Харкові 8 червня оцінюються в більш ніж 11 млн грн, з них понад 1 млн грн буде виплачено клієнтам за знищені посилки, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Ми активно працюємо з власником сортувального центру над оцінкою планів відновлення. Іти з Харкова ми не збираємося і вже працюємо над варіантами відновлення роботи хабу", - написав гендиректор "Укрпошти" у Телеграм у п’ятницю.

За його словами, компанія протягом 1-2 днів компенсує усі втрати з моменту подання заяви клієнтом.

Зазначається, що наразі "Укрпошта" перебудувала логістику через резервні майданчики та налагодила стабільну доставку посилок, листів, преси, ліків і товарів.

"Велика подяка всій нашій команді, яка всі ці дні без зупинки працювала над відновленням роботи, рятуванням посилок і робила все можливе й неможливе, щоб наші клієнти не відчули наслідків атаки. Пишаюся колегами! ", - наголосив Смілянський.

Як повідомлялось, вночі 8 червня ворожим ударним дроном типу Shahed у Харкові було частково знищено хаб "Укрпошти".

Того ж дня також було пошкоджено харківське депо №5 ТОВ "Нової пошти".

Теги: #харків #збитки #хаб #укрпошта

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