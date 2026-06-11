Uklon від "Київстар" запускає маркетплейс

Провідна платформа для замовлення поїздок в Україні Uklon, дочірня компанія найбільшого українського оператору зв’язку АТ "Київстар", запустила Uklon Store – вбудований торговий майданчик, призначений для розкриття додаткових потоків доходу та пришвидшення розширення екосистеми.

"Uklon Store знаменує собою вихід компанії на ринок електронної комерції, представляючи масштабований, легкий за активами та прибутковий потік доходів, який підтримує диверсифікацію, покращує монетизацію існуючої бази користувачів та є основою довгострокового зростання та цінності для акціонерів", – йдеться у пресрелізі у четвер.

Згідно з ним бета-версія торгового майданчика запускається з першою категорією "Квіти" в столиці Києві, що дозволяє безперебійно здійснювати покупки в додатку та планувати доставку через мережу місцевих флористів.

"Запуск маркетплейсу — це продовження реалізації нашої стратегії переходу від монопродукту до екосистеми комплементарних сервісів. Ми маємо активну платоспроможну аудиторію, сильну технологічну платформу та власну інфраструктуру доставки, тому маркетплейс є органічним розширенням того, що ми вже побудували", - цитуються у релізі слова СЕО Uklon, Сергія Гришкова.

За його словами, на сьогодні запуск Uklon Store є вже шостим продуктом у застосунку, де вже є поїздки, доставка, купівля автобусних квитків та користування електросамокатами.

В компанії наголосили, що розширення маркетплейсу відбуватиметься в міру зростання попиту та появи нових релевантних категорій.

Передбачається, що сервіс "Квіти" буде доступний на головному екрані застосунку Uklon, а для оформлення замовлення, користувачеві необхідно обрати магазин, додати позицію до кошика та підтвердити оплату. Відповідне замовлення буде доставлено на вказану адресу.

Минулого тижня Uklon оголосив про придбання львівської компанії-оператора електросамокатів e-Wings за 97,6 млн грн, із планом закриття угоди у третьому кварталі цього року.

Тоді зазначалось, що після закриття угоди та перехідного періоду Uklon планує інтегрувати відповідний сервіс у свій однойменний застосунок.

Uklon, який був консолідований у звітність "Київстару" в квітні 2025 року, в першому кварталі 2026 року отримав 1,425 млрд грн виручки, або $32,9 млн. Його EBITDA склала 538,9 млн грн або $12,4 млн. Кількість поїздок за перший квартал 2026 року склала 43,7 млн, а доставок – 1,5 млн.