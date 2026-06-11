Інтерфакс-Україна
Телеком
14:16 11.06.2026

Uklon від "Київстар" запускає маркетплейс

2 хв читати
Uklon від "Київстар" запускає маркетплейс

Провідна платформа для замовлення поїздок в Україні Uklon, дочірня компанія найбільшого українського оператору зв’язку АТ "Київстар", запустила Uklon Store – вбудований торговий майданчик, призначений для розкриття додаткових потоків доходу та пришвидшення розширення екосистеми.

"Uklon Store знаменує собою вихід компанії на ринок електронної комерції, представляючи масштабований, легкий за активами та прибутковий потік доходів, який підтримує диверсифікацію, покращує монетизацію існуючої бази користувачів та є основою довгострокового зростання та цінності для акціонерів", – йдеться у пресрелізі у четвер.

Згідно з ним бета-версія торгового майданчика запускається з першою категорією "Квіти" в столиці Києві, що дозволяє безперебійно здійснювати покупки в додатку та планувати доставку через мережу місцевих флористів.

"Запуск маркетплейсу — це продовження реалізації нашої стратегії переходу від монопродукту до екосистеми комплементарних сервісів. Ми маємо активну платоспроможну аудиторію, сильну технологічну платформу та власну інфраструктуру доставки, тому маркетплейс є органічним розширенням того, що ми вже побудували", - цитуються у релізі слова СЕО Uklon, Сергія Гришкова.

За його словами, на сьогодні запуск Uklon Store є вже шостим продуктом у застосунку, де вже є поїздки, доставка, купівля автобусних квитків та користування електросамокатами.

В компанії наголосили, що розширення маркетплейсу відбуватиметься в міру зростання попиту та появи нових релевантних категорій.

Передбачається, що сервіс "Квіти" буде доступний на головному екрані застосунку Uklon, а для оформлення замовлення, користувачеві необхідно обрати магазин, додати позицію до кошика та підтвердити оплату. Відповідне замовлення буде доставлено на вказану адресу.

Минулого тижня Uklon оголосив про придбання львівської компанії-оператора електросамокатів e-Wings за 97,6 млн грн, із планом закриття угоди у третьому кварталі цього року.

Тоді зазначалось, що після закриття угоди та перехідного періоду Uklon планує інтегрувати відповідний сервіс у свій однойменний застосунок.

Uklon, який був консолідований у звітність "Київстару" в квітні 2025 року, в першому кварталі 2026 року отримав 1,425 млрд грн виручки, або $32,9 млн. Його EBITDA склала 538,9 млн грн або $12,4 млн. Кількість поїздок за перший квартал 2026 року склала 43,7 млн, а доставок – 1,5 млн.

Теги: #uklon #київстар #uklon_store

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:50 05.06.2026
Uklon придбав оператора електросамокатів e-Wings за 97,6 млн грн

Uklon придбав оператора електросамокатів e-Wings за 97,6 млн грн

10:25 29.05.2026
"Київстар" планує зрівняти доходи від цифрових сервісів і телеком-бізнесу

"Київстар" планує зрівняти доходи від цифрових сервісів і телеком-бізнесу

19:30 27.05.2026
Uklon розпочав тестування технології дистанційного керування автомобілем

Uklon розпочав тестування технології дистанційного керування автомобілем

18:38 27.05.2026
Uklon розпочав тестування технології дистанційного керування автомобілем

Uklon розпочав тестування технології дистанційного керування автомобілем

19:04 26.05.2026
"Київстар" придбав 6 СЕС на 105 МВт за $80,8 млн

"Київстар" придбав 6 СЕС на 105 МВт за $80,8 млн

19:10 21.05.2026
В Україні запущено єдиний ідентифікатор в мережах усіх національних мобільних операторів

В Україні запущено єдиний ідентифікатор в мережах усіх національних мобільних операторів

15:54 21.05.2026
"Київстар", VFU, lifecell та "Укртелеком" запровадили єдину інфраструктуру ідентифікації на базі myGaru

"Київстар", VFU, lifecell та "Укртелеком" запровадили єдину інфраструктуру ідентифікації на базі myGaru

09:14 20.05.2026
Ташкент став другим за розміром після Києва ринком для Uklon

Ташкент став другим за розміром після Києва ринком для Uklon

20:31 14.05.2026
"Київстар" планує посилити позиції на ринку хмарних сервісів

"Київстар" планує посилити позиції на ринку хмарних сервісів

20:03 14.05.2026
"Київстар" планує повністю відмовитися від 3G у 2026р

"Київстар" планує повністю відмовитися від 3G у 2026р

ВАЖЛИВЕ

"Київстар" придбав 6 СЕС на 105 МВт за $80,8 млн

"Київстар" у І кв-2026р збільшив EBITDA на 28,5% за зростання виручки на 31,3%

Підвищення тарифів на мобільний зв'язок у січні-лютому на 15% збільшує річну інфляцію на 0,25 в.п. – НБУ

Рада схвалила законопроєкт щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані з цифрових платформ

"Київстар" у 2025р збільшив EBITDA на 30%

ОСТАННЄ

"Нова пошта" планує купити БТА Банк для створення банку фінінклюзії – ЗМІ

"Укрпошта" запустила внутрішні поштомати ще в 5 містах України

Мінекономіки запрошує бібліотеки та навчальні заклади долучитись до розширення датасету сервісу RUCOPYS

OpenAI подала заявку на IPO

Johnson & Johnson купить біотехнологічну Firefly Bio за $1 млрд

Amazon уклала багатомільярдну угоду з виробником оптоволокна Corning

"Укрпошта" після нічної атаки на хаб у Харкові тимчасово змінила логістику та розпочала підготовку компенсацій клієнтам

Anthropic закликала до глобальної паузи в розвитку ШІ

Intel та Foxconn разом розрозроблятимуть ШІ-інфраструктуру

Apple виключила Max зі свого магазину застосунків

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА