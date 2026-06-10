Інтерфакс-Україна
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11:24 10.06.2026

"Укрпошта" запустила внутрішні поштомати ще в 5 містах України

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"Укрпошта" запустила внутрішні поштомати ще в 5 містах України
Фото: Укрпошта

Комірки швидкої видачі АТ "Укрпошта" з 10 червня запрацювали у відділеннях компанії в Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Кам’янському та Кропивницькому, надалі у планах запуск послуги в Одесі, Вінниці та інших містах.

"Понад місяць тому розпочали пілотний проєкт з видачі посилок у 121 відділенні Києва через внутрішні поштомати. Тепер уже можна сказати, що проєкт став "хітом", - повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у Телеграм в середу.

За його словами, 7 із 10 клієнтів "Укрпошти" отримують відправлення без оператора.

"Тобто маємо десятки тисяч виданих посилок і гарний настрій клієнтів. І це лише в Києві", - додав гендиректор.

Смілянський також нагадав, що видача посилок через внутрішній поштомат можлива для вже оплачених посилок, водночас залишається доступним традиційне обслуговування через оператора.

Крім того, компанія збільшила план зі встановлення поштоматів з 400 до 600 на першому етапі проєкту.

Серед іншого, до кінця 2026 року "Укрпошта" планує додати ще понад 1 тис. зовнішніх поштоматів та точок видачі посилок, йдеться у повідомленні.

Загальний прибуток державної "Укрпошти" за січень-квітень становив 106,3 млн грн, прибуток EBITDA – 122,9 млн грн. Власний капітал компанії сягнув 2,3 млрд грн без додаткового бюджетного фінансування.

За січень-березень 2026 року компанія отримала чистий збиток 204,8 млн грн, що на 1,1 млн грн, або 0,5%, більше за аналогічний період 2025 року, тоді як її виручка зросла на 1,1% – до 13 млрд 118,42 млрд грн.

Теги: #поштомати #укрпошта

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