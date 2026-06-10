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Мінекономіки запрошує бібліотеки та навчальні заклади долучитись до розширення датасету сервісу RUCOPYS

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Мінекономіки запрошує бібліотеки та навчальні заклади долучитись до розширення датасету сервісу RUCOPYS
Фото: https://www.facebook.com/tsybart

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України розпочало збір рукописних документів для розширення відкритого датасету українського рукописного тексту RUKOPYS, метою якого є навчання моделей штучного інтелекту розпізнаванню різних стилів письма та епох.

Згідно з повідомленням у телеграм-каналі Мінекономіки, до співпраці запрошують бібліотеки, музеї, державні та приватні архіви, заклади освіти, організації з оцифрування культурної спадщини, а також приватних колекціонерів і родини із сімейними архівами. Для наповнення датасету збирають листи, екзаменаційні роботи, домашні завдання, щоденники, нотатки, архівні документи різних періодів та орфографій, навчальні роботи, екзаменаційні зошити й конспекти.

Оцифрування та обробку наданих матеріалів забезпечать організатори проєкту. Юридичним публікатором датасету виступає Український католицький університет (УКУ) на основі норми про виняток для text & data mining (ст. 22 закону "Про авторське право і суміжні права"). Дані оприлюднять у відкритому доступі під ліцензією CC BY-NC-SA 4.0 із обов’язковим зазначенням та атрибуцією всіх джерел.

Як повідомлялося, у травні заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олександр Циборт анонсував створення першого великого відкритого датасету RUKOPYS у співпраці держави, університетів та AI-спільноти. База даних розробляється для навчання ШІ-моделей з метою подальшої цифровізації держпослуг, зокрема для автоматичного розпізнавання заяв, журналів і довідок у системі "єДозвіл". Проєкт реалізується Мінекономіки спільно з Мінцифри у партнерстві з AI HOUSE та УКУ.

Теги: #rukopys #датасет #бібліотеки

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