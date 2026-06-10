Мінекономіки запрошує бібліотеки та навчальні заклади долучитись до розширення датасету сервісу RUCOPYS
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України розпочало збір рукописних документів для розширення відкритого датасету українського рукописного тексту RUKOPYS, метою якого є навчання моделей штучного інтелекту розпізнаванню різних стилів письма та епох.
Згідно з повідомленням у телеграм-каналі Мінекономіки, до співпраці запрошують бібліотеки, музеї, державні та приватні архіви, заклади освіти, організації з оцифрування культурної спадщини, а також приватних колекціонерів і родини із сімейними архівами. Для наповнення датасету збирають листи, екзаменаційні роботи, домашні завдання, щоденники, нотатки, архівні документи різних періодів та орфографій, навчальні роботи, екзаменаційні зошити й конспекти.
Оцифрування та обробку наданих матеріалів забезпечать організатори проєкту. Юридичним публікатором датасету виступає Український католицький університет (УКУ) на основі норми про виняток для text & data mining (ст. 22 закону "Про авторське право і суміжні права"). Дані оприлюднять у відкритому доступі під ліцензією CC BY-NC-SA 4.0 із обов’язковим зазначенням та атрибуцією всіх джерел.
Як повідомлялося, у травні заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олександр Циборт анонсував створення першого великого відкритого датасету RUKOPYS у співпраці держави, університетів та AI-спільноти. База даних розробляється для навчання ШІ-моделей з метою подальшої цифровізації держпослуг, зокрема для автоматичного розпізнавання заяв, журналів і довідок у системі "єДозвіл". Проєкт реалізується Мінекономіки спільно з Мінцифри у партнерстві з AI HOUSE та УКУ.