Інтерфакс-Україна
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10:04 09.06.2026

OpenAI подала заявку на IPO

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Американська OpenAI подала конфіденційну заявку на IPO в Комісію з цінних паперів і бірж (SEC) США.

"Ми очікуємо її витоку, тому просто про це оголошуємо, – йдеться в повідомленні компанії. – Ми ще не вирішили щодо термінів; може пройти певний час, тому що ми хочемо зробити речі, які, найімовірніше, легше робити в статусі приватної компанії. Але це складний набір компромісів, що дає нам можливість вийти на біржу раніше, якщо це виявиться найкращим варіантом".

Інших деталей АІ-стартап не навів.

Газета The Wall Street Journal пише, що OpenAI може стати публічною вже восени.

Минулого тижня про подання заявки на IPO оголосила конкурент – Anthropic, лістинг якої також може відбутися восени. Нещодавно вона вперше перевершила OpenAI за загальною оцінкою вартості на приватному ринку ($965 млрд проти $852 млрд).

Банки сказали обом компаніям, що перша з них, хто вийде на біржу, зможе отримати доступ до значних пулів ліквідності від інвесторів, які прагнуть вкласти в ШІ-сектор. Керівництво OpenAI турбується, що Anthropic їх у цьому обжене, повідомляла WSJ.

Теги: #openai

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