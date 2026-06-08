Johnson & Johnson купить біотехнологічну Firefly Bio за $1 млрд

Американський виробник товарів для здоров'я Johnson & Johnson купить біотехнологічну компанію Firefly Bio, розробника платформи Firelink для лікування онкологічних захворювань, за $1 млрд з оплатою грошовими коштами.

Як ідеться в повідомленні J&J, компанії вже уклали остаточну угоду, закриття угоди очікується в поточному році.

Firelink використовує антитіла для доставки препарату, що руйнує білок, безпосередньо в ракові клітини. Такий підхід дає змогу зберегти більше здорових тканин, ніж у разі застосування методів лікування, що нині переважають. Придбання Firelink зміцнить онкологічний портфель Johnson & Johnson і підтримає зусилля компанії, спрямовані на розробку таргетних препаратів для боротьби з найпоширенішими видами щільних злоякісних новоутворень, які вирізняються високою стійкістю до класичної хіміотерапії, наголошується в пресрелізі.