Amazon уклала багатомільярдну угоду з виробником оптоволокна Corning

Американська Amazon.com Inc. уклала "багатомільярдну угоду" з виробником спеціального скла, кераміки і волоконно-оптичної продукції Corning, йдеться в повідомленні Amazon.

У її межах Amazon закупить оптоволокно та іншу продукцію для дата-центрів у США. Інвестиція дасть змогу створити 1 тис. робочих місць безпосередньо на підприємствах Corning у Північній Кароліні та ще сотні для будівельників, які розширюватимуть об’єкти компанії.

Раніше цього року Amazon повідомила, що вкладе $10 млрд у збільшення хмарної інфраструктури в Північній Кароліні. З 2010 року вона інвестувала в цей штат понад $20 млрд.

Corning цього року уклала багаторічну угоду з Meta на суму до $6 млрд і домовилася з Nvidia про те, що та інвестує $500 млн у партнерство з випуску оптоволокна, яке передбачає будівництво трьох нових заводів у штатах Північна Кароліна і Техас.

Акції Corning дорожчають на 6,6% під час торгів у понеділок, Amazon – на 0,3%.