Інтерфакс-Україна
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15:41 08.06.2026

"Укрпошта" після нічної атаки на хаб у Харкові тимчасово змінила логістику та розпочала підготовку компенсацій клієнтам

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"Укрпошта" після нічної атаки на хаб у Харкові тимчасово змінила логістику та розпочала підготовку компенсацій клієнтам
Фото: https://www.facebook.com/igor.smelyansky

АТ "Укрпошта" тимчасово перебудувало схему обробки та доставки відправлень внаслідок нічної російської атаки по логістичному хабу в Харкові.

"Одразу після удару перебудували логістичні маршрути, а всі відправлення, які не зазнали пошкоджень, продовжують рух до отримувачів. Ми також уже розпочали підготовку до компенсацій для клієнтів, чиї відправлення постраждали внаслідок атаки", – йдеться у релізі "Укрпошти" у понеділок.

У компанії пояснили, що для обробки відправлень Харківського та Донецького регіонів задіяно резервні потужності в іншому місті, зокрема, частину магістральних автомобілів, які прямували до Харкова, перенаправлено на інші сортувальні, де функціонуватиме окреме сортування для цих напрямків.

"Для Харкова вже організовано два рейси на добу. Перший рейс уже вирушив, другий готується до відправлення, щоб забезпечити максимально швидке доставлення вцілілих відправлень клієнтам вже до вечора сьогоднішнього дня", – додали в "Укрпошті".

Крім того, розпочато формування списків для компенсацій, а повідомлення з подальшою інформацією, клієнти матимуть можливість отримати із середи після завершення формування остаточних списків.

"Остаточний обсяг збитків також буде визначено після завершення роботи профільних комісій та оцінки пошкодженого обладнання", – йдеться у повідомленні.

"Укрпошта" додала, що для запобіганню перебоям у роботі буде здійснено переміщення з інших регіонів, застосування резервного та закупівля додаткового устаткування для подальшої роботи.

Як повідомлялось, внаслідок нічної атаки ударного дрона типу Shahed у Харкові було частково знищено хаб "Укрпошти".

За інформацією генерального директора компанії Ігоря Смілянського, команда з ночі вже працює над відновленням операцій, щоб забезпечити максимально своєчасну доставку відправлень.

Теги: #харків #компенсації #укрпошта

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