Uklon придбав оператора електросамокатів e-Wings за 97,6 млн грн

Фото: Пресслужба Uklon

Онлайн-сервіс таксі Uklon, "донька" Kyivstar Group, оголосив про придбання львівської компанії-оператора електросамокатів e-Wings за 97,6 млн грн, закриття угоди заплановано на третій квартал цього року, йдеться у повідомленні компанії.

"Мікромобільність – це логічне розширення нашої платформи та один із перспективних напрямів сучасної міської логістики. Ми прагнемо зібрати необхідні сервіси для руху в одному застосунку, щоб користувачі могли легко закривати будь-які потреби: від короткої поїздки містом до подорожей між країнами", – наводяться у релізі слова СЕО Uklon Сергія Гришкова.

У компанії пояснили, що наразі оренда електросамокатів доступна через застосунок e-Wings в 11 містах присутності сервісу. Однак, після закриття угоди та перехідного періоду Uklon планує інтегрувати відповідний сервіс у свій однойменний застосунок.

Зазначається, що ключова команда e-Wings після закриття угоди перейде до Uklon під керівництво Chief Operating Officer Uklon Вадима Іщенка, а двоє зі співвласників e-Wings, Роман Мотрук та Олег Білий, які керували операційною діяльністю бізнесу вже після угоди далі продовжать розвивати цей сервіс у частині команди Uklon.

"Ця угода відкриває новий етап розвитку для нашої команди вже у складі Uklon. Ми раді стати частиною потужної екосистеми, аби разом створювати безшовний досвід пересування містом – від швидкої поїздки на електросамокаті до замовлення авто в одному застосунку", – цитуються у релізі слова засновників e-Wings Романа Мотрука та Олеаг Білого.

Львівський оператор електросамокатівe-Wings представлений в 11 містах України, зокрема, у Львові, Івано-Франківську, Одесі, Кременчузі, Сумах, Горішніх Плавнях, Дрогобичі, а також в Золочеві, Тернополі, Ірпіні та Чернігові. Загальний парк підключених електросамокатів складає близько 3 тис.

Uklon, який був консолідований у звітність "Київстару" в квітні 2025 року, в першому кварталі 2026 року отримав 1,425 млрд грн виручки, або $32,9 млн. Його EBITDA склала 538,9 млн грн або $12,4 млн. Кількість поїздок за перший квартал 2026 року склала 43,7 млн, а доставок – 1,5 млн.

Ключовий конкурент Uklon на ринку – Bolt – має у своєму портфелі сервісів послугу оренди електросамокатів.