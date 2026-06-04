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13:33 04.06.2026

Intel та Foxconn разом розрозроблятимуть ШІ-інфраструктуру

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Intel та Foxconn разом розрозроблятимуть ШІ-інфраструктуру

Американський чипмейкер Intel Corp. і тайванська Foxconn Technology Group, найбільший у світі виробник електроніки за контрактами, будуть разом розробляти ШІ-інфраструктуру, йдеться в їхньому повідомленні.

Компанії зосередяться на розробці серверних стійок із центральними процесорами Intel і просунутою архітектурою ШІ-прискорювачів, а також планують розвивати технології для високошвидкісних міжкомпонентних з’єднань, системної телеметрії та охолодження.

Партнерство базуватиметься на поєднанні архітектури процесорів, кремнієвих технологій і програмної екосистеми Intel із глобальним виробничим потенціалом і досвідом системної інтеграції Foxconn.

Intel і Foxconn мають намір розробляти комплексні рішення, починаючи з рівня мікросхем і модулів до рівня стійок і систем. Крім того, вони вивчають можливості в сфері кастомних ШІ-чипів.

Співпраця також охоплює сфери периферійних обчислень (edge computing) і фізичного ШІ, зокрема для застосування в робототехніці, автомобілях, "розумних" містах і "розумному" виробництві.

Foxconn окремо повідомила про розширення партнерства з південнокорейською SK Group, яке тепер охоплюватиме великі дата-центри, сервери і чипи пам’яті нового покоління.

Теги: #foxconn #ші #intel

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