Понад 10,5 тис. російських та білоруських видань видалено з українських маркетплейсів з 2024р.

З початку 2024 року припинено розповсюдження понад 10,5 тис. найменувань видавничої продукції Росії та Білорусі, протиправно розміщеної продавцями на маркетплейсах Prom.ua та Rozetka.ua, повідомляє Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення.

"У травні фахівці відомства за результатам моніторингу встановили факти онлайн-продажу понад 150 найменувань видань, випущених видавництвами держави-агресора та Республіки Білорусь. Відповідні комерційні пропозиції були незаконно розміщені інтернет-магазинами "Діамант", Market Retail та Psybooks на маркетплейсах Rozetka.ua та Prom.ua", – йдеться в повідомленні Держкомтелерадіо.

Зазначається, що завдяки взаємодії з адміністраціями зазначених онлайн-майданчиків виявлені товарні позиції оперативно видалено.

"Суб’єктам електронної комерції, які розмістили заборонені товари на маркетплейсах, надіслано попередження про неприпустимість провадження діяльності у видавничій справі з порушенням вимог українського законодавства", – додали у відомстві.

Таким чином, з початку 2024 року припинено розповсюдження понад 10,5 тис. російських та білоруських видань, протиправно розміщеної продавцями на вказаних маркетплейсах.