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15:16 03.06.2026

Microsoft представила ШІ-комп'ютер, гаджети без ОС і новий квантовий процесор

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Microsoft представила ШІ-комп'ютер, гаджети без ОС і новий квантовий процесор

Американська Microsoft Corp. під час щорічної конференції Build у Сан-Франциско представила серію ШІ-проєктів, передає Reuters.

Зокрема, компанія показала персональний комп’ютер Surface RTX Spark Dev Box, який його голова Сатья Наделла назвав "машиною мрії". Комп’ютер оснащений новим ШІ-чіпом Nvidia RTX Spark і, як продемонструвала Microsoft, дає змогу експлуатувати ШІ-модель зі 120 млрд параметрів, тоді як більшість ПК не зможуть навіть її запустити.

Surface RTX Spark Dev Box буде порівнянний за ціною з преміальними машинами Apple.

Microsoft також представила прототипи ШІ-пристроїв, розроблені в рамках внутрішнього проєкту Solara. Це відносно невеликі гаджети на чипах Qualcomm і MediaTek з екраном і мікрофоном, у яких немає класичної операційної системи та застосунків, але є АІ-агенти, що взаємодіють із хмарними системами для виконання певних завдань.

Крім того, компанія анонсувала впровадження нового ШІ-агента Scout в систему Copilot, який, зокрема, зможе збирати електронні листи і повідомлення, які потребують рішень користувача. Copilot – ШІ-асистент, доступний у рамках пакета офісних програм Microsoft 365.

Водночас Microsoft працює над тим, щоб убезпечити користувачів Windows під час роботи з популярним стороннім ШІ-агентом OpenClaw, який може автономно виконувати широкий спектр завдань. Зокрема, компанія показала, як ІТ-департаменти можуть захистити комп’ютери співробітників від випадкового видалення всіх файлів. "Тепер ви точно можете запускати OpenClaw всередині компанії", – сказав під час презентації розробник цього інструменту Петер Штайнбергер, який у лютому приєднався до OpenAI. Деяких експертів раніше турбували кіберзагрози, які можуть виникнути через наявну у користувачів можливість гнучко налаштувати OpenClaw, виходячи зі своїх потреб.

В окремому пресрелізі Microsoft представила новий квантовий процесор Majorana 2, розроблений за допомогою ШІ-платформи Microsoft Discovery, який у тисячу разів перевершує за надійністю представлений у лютому минулого року Majorana 1. Тепер компанія планує розробити масштабований квантовий комп’ютер, що представляє комерційну цінність, до 2029 року. На момент виходу Majorana 1 вона мала намір зробити це до 2030 року.

Microsoft Discovery дає змогу прискорити наукові дослідження завдяки використанню ШІ-агентів і тепер доступна широкому колу користувачів.

Теги: #ші #microsoft #build

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