Інтерфакс-Україна
Телеком
12:42 03.06.2026

Мінцифри вважає заяви Гетманцева конфліктом інтересів та тиском на реформу грального ринку

2 хв читати
Мінцифри вважає заяви Гетманцева конфліктом інтересів та тиском на реформу грального ринку

Міністерство цифрової трансформації розцінює публічні коментарі голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева з різкою критикою міністерства та регулятора грального ринку PlayCity як конфлікт інтересів і політичний тиск на реформу сфери азартних ігор і лотерей, яку відомство розпочало рік тому.

"Уже майже рік народний депутат Данило Гетманцев веде системну кампанію з дискредитації Міністерства цифрової трансформації України. У її основі – маніпуляції, підміна фактів, недостовірні твердження та відверта брехня", – йдеться в офіційній заяві Мінцифри в Телеграм у середу.

У заяві відомство виокремило низку тез, які назвало маніпулятивними. До них віднесені твердження про те, що ексочільник Мінцифри Михайло Федоров нібито відповідав за координацію КРАІЛ і запуск державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ) ще з 2022 року., що конкурс на ліцензії для операторів державних лотерей пройшов із порушеннями, а PlayCity саботує блокування нелегальних сайтів і накладання штрафів за незаконну рекламу азартних ігор.

Раніше цього тижня в.о. міністра цифрової трансформації Олександра Борняков подав позов до Гетманцева щодо захисту честі, гідності та ділової репутації, інтереси очільника Мінцифри представляє юридична компанія "Міллер" та адвокат Масі Найєм.

За словами Найєма, підставою звернення до суду є твердження, які Гетманцев публічно поширив у Телеграм щодо нібито причетності Борнякова до злочинної організації, корупційних схем, фіктивного розподілу ліцензій, незаконного отримання коштів, ухилення від показань у кримінальних справах та умисного зриву впровадження державних цифрових сервісів.

У свою чергу Гетманцев привітав рішення очільника Мінцифри звернутися із захистом до суду, оскільки судовий процес, на думку депутата, дасть змогу публічно встановити реальний стан справи.

Крім того, голова комітету також хоче залучити до судового спору з очільником Мінцифри главу Міноборони Михайла Федорова та керівника PlayCity Олександра Новікова.

Гетманцев також зауважив, що підніме у суді питання запуску ДСОМ, конкурсу на видачу ліцензій на ринку лотерей, боротьби з лудоманією та теми санкцій для операторів азартних ігор, які здійснюють незаконну рекламу.

Глава комітету останнім часом також різко критикує керівництво Нацбанку та його голову Андрія Пишного. Правління НБУ минулої п’ятниці вийшло із заявою, в якій відкинуло обвинувачення на свою адресу та розцінило їх як політичний тиск.

У свою чергу голова комітету знову закликав главу Нацбанку прийти на засідання тимчасової парламентської слідчої комісії та відповісти на питання щодо Сенс Банку та погодження членів наглядових рад.

Теги: #мінцифри #гетманцев #конфлікт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:20 02.06.2026
Глава комітету Ради Гетманцев хоче залучити до судового спору з очільником Мінцифри глав Міноборони та PlayCity

Глава комітету Ради Гетманцев хоче залучити до судового спору з очільником Мінцифри глав Міноборони та PlayCity

17:48 01.06.2026
Гетманцев і його заступник Ковальчук очолили рейтинг контактів із лобістами – Опендатабот

Гетманцев і його заступник Ковальчук очолили рейтинг контактів із лобістами – Опендатабот

17:08 01.06.2026
Юркомпанія "Міллер" представлятиме в.о. глави Мінцифри у судовому спорі проти глави комітету Ради Гетманцева

Юркомпанія "Міллер" представлятиме в.о. глави Мінцифри у судовому спорі проти глави комітету Ради Гетманцева

15:33 29.05.2026
Нацбанк розцінює звинувачення Гетманцева як політично вмотивований тиск – заява

Нацбанк розцінює звинувачення Гетманцева як політично вмотивований тиск – заява

16:02 22.05.2026
Понад 1 млн українців вже скористалися ШІ-агентом у застосунку "Дія" - Мінцифри

Понад 1 млн українців вже скористалися ШІ-агентом у застосунку "Дія" - Мінцифри

21:29 20.05.2026
У Мінцифри призначили нову заступницю з питань європейської інтеграції

У Мінцифри призначили нову заступницю з питань європейської інтеграції

16:43 20.05.2026
ДПС та Мінцифри запустили подання річної декларації про доходи та податкову знижку у "Дії"

ДПС та Мінцифри запустили подання річної декларації про доходи та податкову знижку у "Дії"

21:48 18.05.2026
У Деснянському районі столиці чоловік під час конфлікту здійснив постріли, розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства – поліція

У Деснянському районі столиці чоловік під час конфлікту здійснив постріли, розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства – поліція

18:41 15.05.2026
У Мінцифри призначили нового заступника міністра

У Мінцифри призначили нового заступника міністра

15:47 15.05.2026
Кабмін передав координацію PlayCity із сфери Мінцифри до сфери прем'єра

Кабмін передав координацію PlayCity із сфери Мінцифри до сфери прем'єра

ВАЖЛИВЕ

"Київстар" придбав 6 СЕС на 105 МВт за $80,8 млн

"Київстар" у І кв-2026р збільшив EBITDA на 28,5% за зростання виручки на 31,3%

Підвищення тарифів на мобільний зв'язок у січні-лютому на 15% збільшує річну інфляцію на 0,25 в.п. – НБУ

Рада схвалила законопроєкт щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані з цифрових платформ

"Київстар" у 2025р збільшив EBITDA на 30%

ОСТАННЄ

Петиція до Кабміну про блокування ігрової платформи Roblox на території України набрала лише 144 голоси

CEO та співзасновник Sigma Software Group Красовський став президентом Diia.City Union

Сервіс "Вчасно" відновив роботу після технічного збою

Downdetector зафіксував збої у роботі monobank, Facebook, Viber та інших сервісів

"ДТЕК Мережі" представили стратегію розвитку ШI-рішень для клієнтського сервісу

Директор з контенту Delo.ua Галина Панченко покинула видання

СІО NovaPay Рубан йде з посади після 8 років роботи в компанії

"Київстар" планує зрівняти доходи від цифрових сервісів і телеком-бізнесу

Нацрада зареєструвала Newsmax Ukraine в Україні

Dell Technologies отримала п'ятирічний контракт від Пентагону на суму $9,96 млрд

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА