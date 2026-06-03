Мінцифри вважає заяви Гетманцева конфліктом інтересів та тиском на реформу грального ринку

Міністерство цифрової трансформації розцінює публічні коментарі голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева з різкою критикою міністерства та регулятора грального ринку PlayCity як конфлікт інтересів і політичний тиск на реформу сфери азартних ігор і лотерей, яку відомство розпочало рік тому.

"Уже майже рік народний депутат Данило Гетманцев веде системну кампанію з дискредитації Міністерства цифрової трансформації України. У її основі – маніпуляції, підміна фактів, недостовірні твердження та відверта брехня", – йдеться в офіційній заяві Мінцифри в Телеграм у середу.

У заяві відомство виокремило низку тез, які назвало маніпулятивними. До них віднесені твердження про те, що ексочільник Мінцифри Михайло Федоров нібито відповідав за координацію КРАІЛ і запуск державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ) ще з 2022 року., що конкурс на ліцензії для операторів державних лотерей пройшов із порушеннями, а PlayCity саботує блокування нелегальних сайтів і накладання штрафів за незаконну рекламу азартних ігор.

Раніше цього тижня в.о. міністра цифрової трансформації Олександра Борняков подав позов до Гетманцева щодо захисту честі, гідності та ділової репутації, інтереси очільника Мінцифри представляє юридична компанія "Міллер" та адвокат Масі Найєм.

За словами Найєма, підставою звернення до суду є твердження, які Гетманцев публічно поширив у Телеграм щодо нібито причетності Борнякова до злочинної організації, корупційних схем, фіктивного розподілу ліцензій, незаконного отримання коштів, ухилення від показань у кримінальних справах та умисного зриву впровадження державних цифрових сервісів.

У свою чергу Гетманцев привітав рішення очільника Мінцифри звернутися із захистом до суду, оскільки судовий процес, на думку депутата, дасть змогу публічно встановити реальний стан справи.

Крім того, голова комітету також хоче залучити до судового спору з очільником Мінцифри главу Міноборони Михайла Федорова та керівника PlayCity Олександра Новікова.

Гетманцев також зауважив, що підніме у суді питання запуску ДСОМ, конкурсу на видачу ліцензій на ринку лотерей, боротьби з лудоманією та теми санкцій для операторів азартних ігор, які здійснюють незаконну рекламу.

Глава комітету останнім часом також різко критикує керівництво Нацбанку та його голову Андрія Пишного. Правління НБУ минулої п’ятниці вийшло із заявою, в якій відкинуло обвинувачення на свою адресу та розцінило їх як політичний тиск.

У свою чергу голова комітету знову закликав главу Нацбанку прийти на засідання тимчасової парламентської слідчої комісії та відповісти на питання щодо Сенс Банку та погодження членів наглядових рад.