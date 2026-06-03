Петиція до Кабміну про блокування ігрової платформи Roblox на території України набрала лише 144 голоси
Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом обмежити доступ або заблокувати ігрову платформу Roblox на території України не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.
Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 2 березня і станом на 3 червня вона набрала лише 144 голоси із 25 тис. необхідних.
Зокрема, автор петиції вважає, що попри популярність, сервіс містить низку критичних загроз, зокрема, платформа є недостатньо модерованою, і діти регулярно стикаються з контентом 18+, віртуальним насиллям та спробами вербування або сексуальної експлуатації з боку дорослих користувачів.
"Пропаганда країни-агресора: У грі масово створюються плейси (ігрові світи), що популяризують символіку РФ, ПВК "Вагнер" та виправдовують війну проти України. Це створює загрозу ідеологічного впливу на українську молодь", – додавав автор.
Серед іншого, на його думку, відсутність належного контролю призводить до масового виманювання коштів у неповнолітніх через фішингові сайти та внутрішню валюту Robux.
"Враховуючи досвід інших країн (Туреччини, Йорданії), прошу ініціювати перевірку платформи компетентними органами (СБУ, Кіберполіція) та, у разі підтвердження порушень, заблокувати доступ до ресурсу до моменту впровадження компанією Roblox суворої модерації для українського регіону", – йшлося у петиції.
Roblox є розробником багатокористувацької онлайн-платформи, яка дає змогу учасникам створювати свої власні та грати у створені іншими користувачами ігри. В березні 2021 року компанія розмістила акції на Нью-Йоркській фондовій біржі через прямий лістинг, її ринкова вартість на той момент становила близько $45 млрд.
Як повідомлялося, у квітні правоохоронці викрили групу кіберзлочинців у Львівський області, яка зламувала ігрові акаунти Roblox та заробила майже 10 млн грн, продаючи їх у Росію.