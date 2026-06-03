Петиція до Кабміну про блокування ігрової платформи Roblox на території України набрала лише 144 голоси

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Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом обмежити доступ або заблокувати ігрову платформу Roblox на території України не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 2 березня і станом на 3 червня вона набрала лише 144 голоси із 25 тис. необхідних.

Зокрема, автор петиції вважає, що попри популярність, сервіс містить низку критичних загроз, зокрема, платформа є недостатньо модерованою, і діти регулярно стикаються з контентом 18+, віртуальним насиллям та спробами вербування або сексуальної експлуатації з боку дорослих користувачів.

"Пропаганда країни-агресора: У грі масово створюються плейси (ігрові світи), що популяризують символіку РФ, ПВК "Вагнер" та виправдовують війну проти України. Це створює загрозу ідеологічного впливу на українську молодь", – додавав автор.

Серед іншого, на його думку, відсутність належного контролю призводить до масового виманювання коштів у неповнолітніх через фішингові сайти та внутрішню валюту Robux.

"Враховуючи досвід інших країн (Туреччини, Йорданії), прошу ініціювати перевірку платформи компетентними органами (СБУ, Кіберполіція) та, у разі підтвердження порушень, заблокувати доступ до ресурсу до моменту впровадження компанією Roblox суворої модерації для українського регіону", – йшлося у петиції.

Roblox є розробником багатокористувацької онлайн-платформи, яка дає змогу учасникам створювати свої власні та грати у створені іншими користувачами ігри. В березні 2021 року компанія розмістила акції на Нью-Йоркській фондовій біржі через прямий лістинг, її ринкова вартість на той момент становила близько $45 млрд.

Як повідомлялося, у квітні правоохоронці викрили групу кіберзлочинців у Львівський області, яка зламувала ігрові акаунти Roblox та заробила майже 10 млн грн, продаючи їх у Росію.