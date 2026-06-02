Інтерфакс-Україна
Телеком
21:14 02.06.2026

CEO та співзасновник Sigma Software Group Красовський став президентом Diia.City Union

Новим президентом Diia.City Union обрано CEO та співзасновника Sigma Software Group Валерія Красовського, йдеться у повідомленні спілки у Facebook у вівторок.

"Я вдячний за довіру людей, які будують українські технології навіть у найскладніші часи – і саме це надихає мене на цій ролі. У межах Спілки ми працюємо над створенням сприятливих умов для подальшого зростання української ІТ-екосистеми та стартапів, об'єднуючи зусилля бізнесу, держави та міжнародних партнерів ", – цитуються у повідомленні слова CEO та співзасновника Sigma Software Group.

Зазначається, що Красовський має понад 25 років досвіду в IT-індустрії. Зокрема, у 2002 році він став співзасновником Sigma Software і масштабував компанію до розробника програмного забезпечення, що об'єднує більш ніж 2 тис. фахівців в понад 20 країнах.

В Diia.City Union додали, що CEO та співзасновник Sigma Software Group у 2021 році став співзасновником венчурного фонду SID Venture Partners, який з початку війни вклав гроші в 36 deep tech-стартапів на глобальних ринках з українськими фаундерами.

Вже у 2024 році Красовський долучився до створення першого в Україні приватного акселератора оборонних стартапів Defence Builder.

" Тому досвід Валерія на перетині побудови великої сервісного бізнесу, венчурного інвестування та розвитку оборонного напрямку допоможе в зростанні та розвитку Diia.City Union ", – зауважили в об'єднанні.

У спілці уточнили, що наразі об'єднання охоплює більш ніж 350 продуктових та сервісних компаній, оборонних tech-команд, а також стартапів.

Серед компаній, які входять до спілки є SoftServe, EPAM Systems, GlobalLogic, МХП, Ковальська та інші.

До правління спілки входить співзасновник SoftServe Тарас Кицмей, віцепрезидент, глава EPAM Systems Юрій Антонюк, президент та СЕО AltexSoft Олександр Медовой, СЕО NiX Віктор Шальнєв Managing Director Luxoft Олена Самборська та GR Director N-i Святослав Кавецький., а також співзасновник та CEO Валерій Красовський.

 

 

20:07 06.05.2026
