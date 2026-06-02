Сервіс "Вчасно" відновив роботу після технічного збою

Сервіс електронного документообігу (ЕДО) "Вчасно", що входить до Vchasno Group, відновив роботу після короткочасного технічного збою, який стався вдень 2 червня, повідомили у кол-центрі компанії у вівторок.

Vchasno Group – група українських продуктових IT компаній, яка створює цифрові рішення для бізнесу та держави Власником групи є Микола Палієнко. Серед проєктів компанії – сервіс "Вчасно" та майданчик для державних і комерційних закупівель Zakupivli.Pro.

Сервіс "Вчасно" призначений для компаній та фізичних осіб і дозволяє, підписувати, обмінюватися та зберігати електронні документи. До екосистеми входять сервіси "Вчасно.КЕП", "Вчасно.EDI", "Вчасно.Звіт", "Вчасно.Каса", "Вчасно.ТТН" та "Вчасно.Кадри".

Як повідомлялось, сервіс Downdetector також зафіксував збій у роботі українських та міжнародних онлайн-сервісів, зокрема у застосунку monobank, соціальній мережі Facebook, а також у месенджері Viber та платформі Twitch.

Серед іншого, збої фіксуються у ПриватБанку, платформі Steam, Roblox, Cloudflare та Amazon Web Services (AWS).

"У нас технічний збій. Виправляємо. Вибачте", – написав Олег Гороховський у своєму Телеграмі у вівторок, але за годину повідомив про відновлення нормальної роботи.