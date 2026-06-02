Інтерфакс-Україна
Телеком
18:51 02.06.2026

Сервіс "Вчасно" відновив роботу після технічного збою

1 хв читати

Сервіс електронного документообігу (ЕДО) "Вчасно", що входить до Vchasno Group, відновив роботу після короткочасного технічного збою, який стався вдень 2 червня, повідомили у кол-центрі компанії у вівторок.

Vchasno Group – група українських продуктових IT компаній, яка створює цифрові рішення для бізнесу та держави Власником групи є Микола Палієнко. Серед проєктів компанії – сервіс "Вчасно" та майданчик для державних і комерційних закупівель Zakupivli.Pro.

Сервіс "Вчасно" призначений для компаній та фізичних осіб і дозволяє, підписувати, обмінюватися та зберігати електронні документи. До екосистеми входять сервіси "Вчасно.КЕП", "Вчасно.EDI", "Вчасно.Звіт", "Вчасно.Каса", "Вчасно.ТТН" та "Вчасно.Кадри".

Як повідомлялось, сервіс Downdetector  також зафіксував збій у роботі українських та міжнародних онлайн-сервісів, зокрема у застосунку monobank, соціальній мережі Facebook, а також у месенджері Viber та платформі Twitch.

Серед іншого, збої фіксуються у ПриватБанку, платформі Steam, Roblox, Cloudflare та Amazon Web Services (AWS).

"У нас технічний збій. Виправляємо. Вибачте", – написав Олег Гороховський  у своєму Телеграмі у вівторок, але за годину повідомив про відновлення нормальної роботи.

 

 

Теги: #вчасно #сервіс #збій

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:59 02.06.2026
Downdetector зафіксував збої у роботі monobank, Facebook, Viber та інших сервісів

Downdetector зафіксував збої у роботі monobank, Facebook, Viber та інших сервісів

13:02 19.05.2026
Держприкордонслужба запускає "Особистий кабінет" для перевірки обмежень виїзду за кордон

Держприкордонслужба запускає "Особистий кабінет" для перевірки обмежень виїзду за кордон

12:35 11.05.2026
Роботу додатку Приват24 відновлено

Роботу додатку Приват24 відновлено

12:23 11.05.2026
Користувачі фіксують збій у роботі додатка Приват24

Користувачі фіксують збій у роботі додатка Приват24

11:11 29.04.2026
У monobank заявили про відновлення роботи застосунку після збою

У monobank заявили про відновлення роботи застосунку після збою

22:03 21.04.2026
"Київстар" відновив роботу після незначного технічного збою

"Київстар" відновив роботу після незначного технічного збою

10:35 16.04.2026
Сервіси "Нової пошти" відновили роботу після технічного збою

Сервіси "Нової пошти" відновили роботу після технічного збою

10:29 01.04.2026
Міноборони очікує відновлення стабільної роботи Резерв+ протягом доби

Міноборони очікує відновлення стабільної роботи Резерв+ протягом доби

23:28 11.02.2026
Glovo повідомляє про технічний збій: користувачам повернуть надлишково списані чайові

Glovo повідомляє про технічний збій: користувачам повернуть надлишково списані чайові

16:48 04.02.2026
UPC стала першим Open Banking-провайдером в Україні, розпочала створення маршрутизатора OneLinkUA

UPC стала першим Open Banking-провайдером в Україні, розпочала створення маршрутизатора OneLinkUA

ВАЖЛИВЕ

"Київстар" придбав 6 СЕС на 105 МВт за $80,8 млн

"Київстар" у І кв-2026р збільшив EBITDA на 28,5% за зростання виручки на 31,3%

Підвищення тарифів на мобільний зв'язок у січні-лютому на 15% збільшує річну інфляцію на 0,25 в.п. – НБУ

Рада схвалила законопроєкт щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані з цифрових платформ

"Київстар" у 2025р збільшив EBITDA на 30%

ОСТАННЄ

"ДТЕК Мережі" представили стратегію розвитку ШI-рішень для клієнтського сервісу

Директор з контенту Delo.ua Галина Панченко покинула видання

СІО NovaPay Рубан йде з посади після 8 років роботи в компанії

"Київстар" планує зрівняти доходи від цифрових сервісів і телеком-бізнесу

Нацрада зареєструвала Newsmax Ukraine в Україні

Dell Technologies отримала п'ятирічний контракт від Пентагону на суму $9,96 млрд

"Укрпошта" запустила новий формат отримання посилок без черг

Uklon розпочав тестування технології дистанційного керування автомобілем

Uklon розпочав тестування технології дистанційного керування автомобілем

Держкомтелерадіо в травні додало 9 книжок до переліку антиукраїнських видань

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА