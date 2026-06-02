Інтерфакс-Україна
Телеком
17:59 02.06.2026

Downdetector зафіксував збої у роботі monobank, Facebook, Viber та інших сервісів

1 хв читати
Downdetector зафіксував збої у роботі monobank, Facebook, Viber та інших сервісів

Сервіс Downdetector зафіксував збій у роботі українських та міжнародних онлайн-сервісів, зокрема у застосунку monobank, соціальній мережі Facebook, а також у месенджері Viber та платформі Twitch.

Серед іншого, збої також фіксуються у ПриватБанку, платформі Steam, Roblox, Cloudflare та Amazon Web Services (AWS).

Як повідомлялось, співзасновник monobank Олег Гороховський підтвердив фіксацію технічного збою у роботі мобільного застосунку віртуального банку.

"У нас технічний збій. Виправляємо. Вибачте", – написав він у своєму Телеграмі у вівторок, але за годину повідомив про відновлення нормальної роботи.

 

 

Теги: #звязок #онлайн_сервіс #збій

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:03 26.05.2026
НКЕК пропонує спрямувати 35 МГц у діапазоні 2600 МГц для розвитку мобільного зв'язку

НКЕК пропонує спрямувати 35 МГц у діапазоні 2600 МГц для розвитку мобільного зв'язку

06:49 25.05.2026
25 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

25 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

12:35 11.05.2026
Роботу додатку Приват24 відновлено

Роботу додатку Приват24 відновлено

12:23 11.05.2026
Користувачі фіксують збій у роботі додатка Приват24

Користувачі фіксують збій у роботі додатка Приват24

11:11 29.04.2026
У monobank заявили про відновлення роботи застосунку після збою

У monobank заявили про відновлення роботи застосунку після збою

22:03 21.04.2026
"Київстар" відновив роботу після незначного технічного збою

"Київстар" відновив роботу після незначного технічного збою

10:35 16.04.2026
Сервіси "Нової пошти" відновили роботу після технічного збою

Сервіси "Нової пошти" відновили роботу після технічного збою

14:21 05.04.2026
Окупанти почати використовувати нові супутникові термінали зв'язку, перший вже знищено – радник міністра оборони

Окупанти почати використовувати нові супутникові термінали зв'язку, перший вже знищено – радник міністра оборони

14:25 01.04.2026
AT&T інвестує до $2 млрд у розвиток федеральної мережі екстреного зв'язку

AT&T інвестує до $2 млрд у розвиток федеральної мережі екстреного зв'язку

10:29 01.04.2026
Міноборони очікує відновлення стабільної роботи Резерв+ протягом доби

Міноборони очікує відновлення стабільної роботи Резерв+ протягом доби

ВАЖЛИВЕ

"Київстар" придбав 6 СЕС на 105 МВт за $80,8 млн

"Київстар" у І кв-2026р збільшив EBITDA на 28,5% за зростання виручки на 31,3%

Підвищення тарифів на мобільний зв'язок у січні-лютому на 15% збільшує річну інфляцію на 0,25 в.п. – НБУ

Рада схвалила законопроєкт щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані з цифрових платформ

"Київстар" у 2025р збільшив EBITDA на 30%

ОСТАННЄ

"ДТЕК Мережі" представили стратегію розвитку ШI-рішень для клієнтського сервісу

Директор з контенту Delo.ua Галина Панченко покинула видання

СІО NovaPay Рубан йде з посади після 8 років роботи в компанії

"Київстар" планує зрівняти доходи від цифрових сервісів і телеком-бізнесу

Нацрада зареєструвала Newsmax Ukraine в Україні

Dell Technologies отримала п'ятирічний контракт від Пентагону на суму $9,96 млрд

"Укрпошта" запустила новий формат отримання посилок без черг

Uklon розпочав тестування технології дистанційного керування автомобілем

Uklon розпочав тестування технології дистанційного керування автомобілем

Держкомтелерадіо в травні додало 9 книжок до переліку антиукраїнських видань

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА