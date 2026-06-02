Downdetector зафіксував збої у роботі monobank, Facebook, Viber та інших сервісів

Сервіс Downdetector зафіксував збій у роботі українських та міжнародних онлайн-сервісів, зокрема у застосунку monobank, соціальній мережі Facebook, а також у месенджері Viber та платформі Twitch.

Серед іншого, збої також фіксуються у ПриватБанку, платформі Steam, Roblox, Cloudflare та Amazon Web Services (AWS).

Як повідомлялось, співзасновник monobank Олег Гороховський підтвердив фіксацію технічного збою у роботі мобільного застосунку віртуального банку.

"У нас технічний збій. Виправляємо. Вибачте", – написав він у своєму Телеграмі у вівторок, але за годину повідомив про відновлення нормальної роботи.