"ДТЕК Мережі" представили стратегію розвитку ШI-рішень для клієнтського сервісу

"ДТЕК Мережі" представили стратегію розвитку ШI-рішень під час воркшопу, організованому асоціацією європейських операторів систем розподілу E.DSO і присвяченому використанню штучного інтелекту для розвитку клієнтського сервісу.

"ДТЕК Мережі" зокрема представили низку власних ШI-рішень для автоматизації взаємодії з клієнтами, обробки звернень, аналізу даних, пошуку інформації у внутрішніх системах, прогнозування навантаження на мережі та зниження втрат електроенергії", – повідомив операційний холдинг у понеділок.

"Частина проєктів уже проходить пілотування, інші – перебувають на етапі дослідження та тестування бізнес-кейсів", – зазначили в ДТЕК.

Воркшоп відбувся у рамках Робочої групи з розширення прав та можливостей споживачів (Customer Empowerment WG) при E.DSO, яку очолює директор із взаємодії з клієнтами ДТЕК Мережі Руслан Волинець. У заході також взяли участь представники Єврокомісії та провідних європейських операторів системи розподілу таких як E.ON (Німеччина), UFD (Іспанія), ESO (Литва) та E-REDES (Португалія).

Учасники обговорили практичні кейси використання ШІ в енергетиці – від чат-ботів і голосових помічників до автоматизації обробки звернень, аналітики даних та прогнозування навантаження на мережі. За даними E.DSO, 85% європейських ОСР вже реалізують ШI-проєкти, а 100% компаній використовують штучний інтелект хоча б частково у своїй діяльності.

"Учасники заходу наголосили, що найбільший ефект ШІ дає у задачах із великим обсягом типових звернень – інформуванні про відключення, FAQ, опрацюванні запитів чи передачі показів", – зазначили в "ДТЕК Мережі".

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР компанії обслуговують 5,1 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.