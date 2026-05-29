Інтерфакс-Україна
Телеком
13:48 29.05.2026

СІО NovaPay Рубан йде з посади після 8 років роботи в компанії

Chief innovation officer (СІО) в міжнародному фінансовому сервісі "НоваПей" (ТМ NovaPay) Олексій Рубан повідомив про свій останній робочий день в компанії, у якій працював протягом восьми років.

"Йду з компанії, де власний мобільний застосунок з мільйоном клієнтів, кредитний портфель понад 2 млрд грн, 300 співробітників у власній R&D-команді та продукти, якими щодня користуються мільйони українців", – написав Рубан у соціальній мережі LinkedIn в п’ятницю.

За його словами, за час роботи в компанії, команда здійснила перший запуск оновленої касової системи для "Нової Пошти", отримала ліцензію на відкриття рахунків і за вісім місяців запустила застосунок.

СІО уточнив, що готовий до подальших співпраць та розробки проєктів, але не уточнив нове місце роботи.

Згідно даних в LinkedIn, Рубан у 2007 році обійняв посаду керівника відділу бізнес-процесів та інтернет-технологій в Першому українському міжнародному банку (ПУМБ), з 2013 року перебував на посаді СІО в Delta Bank, а у 2015 році став керівником відділу транзакційного бізнесу в ПУМБ.

NovaPay засновано 2001 року як міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova ("Нова пошта") й забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". За даними на сайті, у компанії працює близько 13 тис. працівників у понад 3,6 тис. відділеннях "Нової пошти" по всій Україні.

