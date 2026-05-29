"Київстар" планує зрівняти доходи від цифрових сервісів і телеком-бізнесу

Найбільший український мобільний оператор зв’язку "Київстар" заявив про бачення у майбутньому довести до 50% частку доходів від цифрових сервісів, яка за останні роки зросла до 20%.

"Бачення – це те, що в нас колись дохід від цифрових сервісів буде дорівнювати доходу від телекому. Ми зараз вийшли на 20%. Ще потрібно 30%", – заявив СЕО та президент "Київстару" Олександр Комаров на Forbes Money у четвер.

За його словами, завдяки купівлі цього року Tabletki компанія вже має більше цифрових клієнтів, ніж клієнтів телеком-сегменту: тримісячна аудиторія цифрових бізнесів групи досягла 28 млн користувачів проти 22 млн у телеком-бізнесі.

"Тобто ми рухаємося по впровадженню своєї стратегії. Ми розуміємо, що основна цінність, вона створюється на сьогоднішній день, на жаль, не наявністю телеком-підключення", – додав Комаров.

Він уточнив, що наразі компанія вибудовує екосистему різних цифрових сервісів навколо основної пропозиції, якою є телеком-бізнес.

"Але, можливо, через п’ять років основною пропозицією буде, наприклад, "уклонівська" пропозиція. Тобто це створює для нас поле можливостей розвитку групи компаній (Kyivstar Group)", – сказав президент "Київстару".

Комаров зазначив, що терміни окупності інвестицій компанії закладаються на рівні близько 5-6 років.

"Ми не включаємо в угоди синергії, але, безумовно, тримаємо в голові, які синергії ми можемо досягнути. Наприклад, синергії між "Київстаром" і Tabletki досить незначні, але синергії між Tabletki і Helsi досить значні", – навів приклад СЕО мобільного оператора.

Він наголосив, що "Київстару" також важливо зменшити залежність від основного телеком-бізнесу, адже цією галуззю інвестори менш зацікавлені.

"Є таке сподівання, що в якийсь момент ми зможемо позиціонувати цю групу як набір цифрових активів зовсім іншим поглядом на його оцінку", – пояснив Комаров.

Як повідомлялося, "Київстар" у першому кварталі 2026 року збільшив консолідований прибуток EBITDA на 28,5% – до 7,5 млрд грн, тоді як виручка зросла на 31,3% – до 13,9 млрд грн.