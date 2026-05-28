Нацрада зареєструвала Newsmax Ukraine в Україні

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення у четвер зареєструвала ТОВ "Телерадіокомпанія "Ньюсмакс Україна" (Newsmax Ukraine), що базуватиметься в Києві і працюватиме над виробництвом оригінального місцевого та регіонального контенту із забезпеченням українськомовної ретрансляції.

У Нацраді додали, що усі лінійні медіа включно з Newsmax Ukraine мовитимуть цілодобово за допомогою технологій інтернет-мовлення (ОТТ, IPTV) та супутникового (DVB-S2).

Американський телеканал Newsmax у лютому 2026 року оголосив про запуск навесні нового телеканалу Newsmax Ukraine. На посаді генеральної продюсерки телеканалу було погоджено журналістку та медіаменеджерку Людмилу Немирю, яка відповідатиме за розвиток телеканалу, редакційну політику та інші аспекти.

Зазначалося, що розроблені аналітичні та суспільно-політичні програми будуть націлені на аудиторію в Україні, Східній Європі та інших регіонах. Паралельно телеканал розроблятиме формати англійською та російською мовами, адаптовані для міжнародної та регіональної аудиторії.

Згідно з даними ресурсу YouControl, TOB "Телерадіокомпанія "НьюсМакс Україна" було зареєстровано наприкінці вересня 2025 року зі статутним капіталом 1 млн грн. Його засновниками виступило польське ТОВ "Варзар" латвійця Романа Варламовса з 85% та Немиря – 15%.

Newsmax Inc. котирується на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE: NMAX) і через Newsmax Broadcasting LLC управляє одним із провідних новинних медіа США – телеканалом Newsmax.

Медіаресурси Newsmax охоплюють понад 50 млн американців через Newsmax TV, застосунок Newsmax, вебсайт Newsmax.com та друковані видання, зокрема Newsmax Magazine.У соціальних мережах Newsmax має понад 22 млн підписників.

Телеканал було створено у 1998 році, генеральним директором є Крістофер Радді.

Людмила Немиря є засновницею YouTube-каналу NemyriaLive, а також була засновницею та генеральним продюсером у Ukrlife.tv.