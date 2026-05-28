Інтерфакс-Україна
Телеком
10:34 28.05.2026

Dell Technologies отримала п'ятирічний контракт від Пентагону на суму $9,96 млрд

Dell Technologies Inc. отримала п’ятирічний контракт від Пентагону на суму $9,96 млрд.

Dell допоможе Збройним силам США в управлінні ліцензіями на програмне забезпечення Microsoft Corp., як для секретних, так і для несекретних систем, повідомило відомство.

Підрозділ Dell обійшов кількох конкурентів у боротьбі за контракт, заявила журналістам представник Пентагону Кірстен Девіс. За її словами, угода дасть змогу відомству економити по $422 млн щорічно.

"Контракт дасть змогу спростити і консолідувати постачання критично важливого програмного забезпечення і сервісів Microsoft для міністерства оборони, розвідувального відомства і Берегової охорони США", – сказала Девіс.

Dell є одним із найбільших покупців ліцензій Windows для персональних ПК і вже багато років співпрацює з Microsoft.

Угода з Dell дасть змогу Пентагону створити єдину платформу для закупівлі ліцензій, необхідних для підтримки роботи корпоративних сервісів Microsoft, і усуне значну частину дублювання ліцензій.

