"Укрпошта" запустила новий формат отримання посилок без черг

Національний поштовий оператор "Укрпошта" запустив новий формат отримання посилок без черг, що передбачає встановлення спеціальних комірок зі швидкої видачі всередині відділень, йдеться у повідомленні компанії у середу.

Згідно з пресрелізом, у Києві та Київській області встановлено перші 120 комірок швидкої видачі. Загалом на першому етапі новий формат запрацює у 400 відділеннях, передусім у містах-мільйонниках та обласних центрах.

В "Укрпошті" пояснили, що частина відправлень автоматично компанією направляється на отримання у новому форматі, вже після прибуття посилки клієнт отримує SMS із кодом доступу, відкриває відповідну секцію та забирає відправлення самостійно без звернення до оператора.

Зазначається, що такі комірки доступні безпосередньо у відділеннях та працюють в години їхньої роботи.

"Ми давно шукали спосіб розвести потоки клієнтів: тих, хто приходить лише по посилку, і тих, хто користується іншими сервісами – від комунальних платежів до міжнародних поштових переказів. Тести ще тривають, але вже зараз видно: отримати посилку в "Укрпошті" без черги можна", – цитуються у релізі слова генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

У компанії наголошують, що запуск нового формату є частиною оновлення сервісу національного поштового оператора.

"Після завершення 100% автоматизації сортувальних процесів і створення інфраструктури з потенційною потужністю до 3 млн відправлень на добу компанія поступово змінює й клієнтський досвід: розвиває мережу поштоматів, партнерських точок видачі та нові формати отримання посилок у відділеннях", – додали в "Укрпошті".

Як повідомлялось, загальний прибуток державної "Укрпошти" за січень-квітень становив 106,3 млн грн, прибуток EBITDA – 122,9 млн грн. Власний капітал компанії сягнув 2,3 млрд грн без додаткового бюджетного фінансування.

За січень-березень 2026 року компанія отримала чистий збиток 204,8 млн грн, що на 1,1 млн грн, або 0,5%, більше за аналогічний період 2025 року, тоді як її виручка зросла на 1,1% – до 13 млрд 118,42 млрд грн.