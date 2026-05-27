19:46 27.05.2026

"Укрпошта" запустила новий формат отримання посилок без черг

Національний поштовий оператор "Укрпошта" запустив новий формат отримання посилок без черг, що передбачає встановлення спеціальних комірок зі швидкої видачі всередині відділень, йдеться у повідомленні компанії у середу.

Згідно з пресрелізом, у Києві та Київській області  встановлено перші 120 комірок швидкої видачі. Загалом на першому етапі новий формат запрацює у 400 відділеннях, передусім у містах-мільйонниках та обласних центрах.

В "Укрпошті" пояснили, що частина відправлень автоматично  компанією направляється  на отримання у новому форматі, вже після прибуття посилки клієнт отримує SMS із кодом доступу, відкриває відповідну секцію та забирає відправлення самостійно  без звернення до оператора.

Зазначається, що такі комірки доступні безпосередньо у відділеннях та працюють в години  їхньої роботи.

"Ми давно шукали спосіб розвести потоки клієнтів: тих, хто приходить лише по посилку, і тих, хто користується іншими сервісами – від комунальних платежів до міжнародних поштових переказів. Тести ще тривають, але вже зараз видно: отримати посилку в "Укрпошті" без черги можна", – цитуються у релізі слова генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

У компанії наголошують, що запуск нового формату є частиною оновлення сервісу національного поштового оператора.

"Після завершення 100% автоматизації сортувальних процесів і створення інфраструктури з потенційною потужністю до 3 млн відправлень на добу компанія поступово змінює й клієнтський досвід: розвиває мережу поштоматів, партнерських точок видачі та нові формати отримання посилок у відділеннях", – додали в "Укрпошті".

Як повідомлялось, загальний прибуток державної "Укрпошти" за січень-квітень становив 106,3 млн грн, прибуток EBITDA – 122,9 млн грн.  Власний капітал компанії сягнув 2,3 млрд грн без додаткового бюджетного фінансування.

За січень-березень 2026 року компанія отримала чистий збиток 204,8 млн грн, що на 1,1 млн грн, або 0,5%, більше за аналогічний період 2025 року, тоді як її виручка зросла на 1,1% – до 13 млрд 118,42 млрд грн.

 

