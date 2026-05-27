Uklon розпочав тестування технології дистанційного керування автомобілем

Фото: https://www.facebook.com/hryshkov/

Онлайн-сервіс таксі Uklon розпочав в Україні дослідження та пілотне тестування технології дистанційного керування, надалі це передбачатиме впровадження Autonomous Vehicles (безпілотних авто) включно з роботаксі.

"Разом з державою ми готові спільно формувати дорожню карту розвитку AV та створювати передумови для впровадження інновацій, що змінять майбутнє української мобільності",- наголосив СЕО Uklon Сергій Гришков, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" з місця події.

За його словами, перша частина проєкту передбачає випробування дистанційно керованих авто в реальних умовах, застосовуючи спеціальне програмне забезпечення: датчики, камери, лідар, монітори, комп’ютер, мережу мобільного зв’язку, зокрема LTE та Starlink, а також безпосередньо станцію.

Зазначається, що проєкт реалізується у партнерстві з міжнародним аеропортом "Бориспіль", на території якого й створено платформу для тестування.

В Uklon пояснюють, що технологія "remote driving" дає водію можливість керувати автомобілем віддалено, використовуючи спеціальну станцію, оснащену трьома екранами, які відображають ситуацію на дорозі в умовах реального часу.

СЕО Uklon в коментарі агентству уточнив, що на підготовку до тестування команда витратила більш ніж півроку. Наразі обрано партнера, який забезпечуватиме технологічне рішення. Ним стала естонська Elmo, продукти якої сертифіковано в Європі.

Окрім того, закуплено обладнання, яке було адаптовано під автомобілі.

"Тобто технологічно зараз ми можемо підтвердити, що ця технологія готова виїжджати за межі тестового полігону, але для цього зараз в Україні немає законодавчої рамки, і це найголовніший челендж, який стоїть перед нами, державою та міською владою", – повідомив Гришков.

За словами CTO Uklon Олександра Чумака, підготовка водіїв проходила понад 40 годин, протягом яких долалося більш ніж 500 км. Для тестування було залучено водіїв-партнерів Uklon.

При цьому Гришков висловив сподівання, що компанія зможе впровадити технологію швидше ніж за один рік.

У свою чергу, в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков повідомив про зацікавленість в даній технології та прагнення допомогти розширити пілот-тестування вже за межі аеропорту "Бориспіль".

Окремо Гришков наголосив, що технологія дистанційного керування матиме попит в Україні, адже є більш ширшою, ніж ride-hailing.

У світі відповідна технологія вже використовується у сільському господарстві, бізнесах та зонах, де є ризик для здоров’я чи життю людини, додав СЕО Uklon.

Uklon, якого у квітні 2025 року було консолідовано у звітність "Київстару", в першому кварталі 2026 року отримав 1,425 млрд грн виручки, або $32,9 млн. Його EBITDA становила 538,9 млн грн, або $12,4 млн. Кількість поїздок за перший квартал-2026 сягла 43,7 млн, доставок – 1,5 млн.