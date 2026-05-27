Інтерфакс-Україна
Телеком
18:38 27.05.2026

Uklon розпочав тестування технології дистанційного керування автомобілем

2 хв читати
Uklon розпочав тестування технології дистанційного керування автомобілем
Фото: https://www.facebook.com/hryshkov/

Онлайн-сервіс таксі Uklon розпочав в Україні дослідження та пілотне тестування технології дистанційного керування, надалі це передбачатиме впровадження Autonomous Vehicles (безпілотних авто) включно з роботаксі.

"Разом з державою ми готові спільно формувати дорожню карту розвитку AV та створювати передумови для впровадження інновацій, що змінять майбутнє української мобільності",- наголосив СЕО Uklon Сергій Гришков, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" з місця події.

За його словами, перша частина проєкту передбачає випробування дистанційно керованих авто в реальних умовах, застосовуючи спеціальне програмне забезпечення: датчики, камери, лідар, монітори, комп’ютер, мережу мобільного зв’язку, зокрема LTE та Starlink, а також безпосередньо станцію.

Зазначається, що проєкт реалізується у партнерстві з міжнародним аеропортом "Бориспіль", на території якого й створено платформу для тестування.

В Uklon пояснюють, що технологія "remote driving" дає водію можливість керувати автомобілем віддалено, використовуючи спеціальну станцію, оснащену трьома екранами, які відображають ситуацію на дорозі в умовах реального часу.

СЕО Uklon в коментарі агентству уточнив, що на підготовку до тестування команда витратила більш ніж півроку. Наразі обрано партнера, який забезпечуватиме технологічне рішення. Ним стала естонська Elmo, продукти якої сертифіковано в Європі.

Окрім того, закуплено обладнання, яке було адаптовано під автомобілі.

"Тобто технологічно зараз ми можемо підтвердити, що ця технологія готова виїжджати за межі тестового полігону, але для цього зараз в Україні немає законодавчої рамки, і це найголовніший челендж, який стоїть перед нами, державою та міською владою", – повідомив Гришков.

За словами CTO Uklon Олександра Чумака, підготовка водіїв проходила понад 40 годин, протягом яких долалося більш ніж 500 км. Для тестування було залучено водіїв-партнерів Uklon.

При цьому Гришков висловив сподівання, що компанія зможе впровадити технологію швидше ніж за один рік.

У свою чергу, в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков повідомив про зацікавленість в даній технології та прагнення допомогти розширити пілот-тестування вже за межі аеропорту "Бориспіль".

Окремо Гришков наголосив, що технологія дистанційного керування матиме попит в Україні, адже є більш ширшою, ніж ride-hailing.

У світі відповідна технологія вже використовується у сільському господарстві, бізнесах та зонах, де є ризик для здоров’я чи життю людини, додав СЕО Uklon.

Uklon, якого у квітні 2025 року було консолідовано у звітність "Київстару", в першому кварталі 2026 року отримав 1,425 млрд грн виручки, або $32,9 млн. Його EBITDA становила 538,9 млн грн, або $12,4 млн. Кількість поїздок за перший квартал-2026 сягла 43,7 млн, доставок – 1,5 млн.

Теги: #uklon #роботаксі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:14 20.05.2026
Ташкент став другим за розміром після Києва ринком для Uklon

Ташкент став другим за розміром після Києва ринком для Uklon

19:49 24.04.2026
Tesla почала випуск Cybercab – Маск

Tesla почала випуск Cybercab – Маск

10:36 31.03.2026
Uklon, Bolt та Glovo підтримують законопроєкт щодо оподаткування в цифрових платформах

Uklon, Bolt та Glovo підтримують законопроєкт щодо оподаткування в цифрових платформах

14:48 25.03.2026
Uklon запускає продаж квитків на автобуси, планує спільні пропозиції з "Київстаром" у ІІ-ІІІ кв.-2026

Uklon запускає продаж квитків на автобуси, планує спільні пропозиції з "Київстаром" у ІІ-ІІІ кв.-2026

16:11 06.02.2026
Uklon з 7 лютого запроваджує цілодобовий режим роботи у Дніпрі, Харкові та ще у 5 містах України

Uklon з 7 лютого запроваджує цілодобовий режим роботи у Дніпрі, Харкові та ще у 5 містах України

16:39 21.01.2026
Застосунки Uklon з 22 січня працюватимуть цілодобово у 19 містах України

Застосунки Uklon з 22 січня працюватимуть цілодобово у 19 містах України

19:41 22.08.2025
Waymo почне тестувати безпілотні автомобілі в Нью-Йорку

Waymo почне тестувати безпілотні автомобілі в Нью-Йорку

ВАЖЛИВЕ

"Київстар" придбав 6 СЕС на 105 МВт за $80,8 млн

"Київстар" у І кв-2026р збільшив EBITDA на 28,5% за зростання виручки на 31,3%

Підвищення тарифів на мобільний зв'язок у січні-лютому на 15% збільшує річну інфляцію на 0,25 в.п. – НБУ

Рада схвалила законопроєкт щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані з цифрових платформ

"Київстар" у 2025р збільшив EBITDA на 30%

ОСТАННЄ

Держкомтелерадіо в травні додало 9 книжок до переліку антиукраїнських видань

Президентка Європарламенту обговорила з Цукербергом розвиток ШІ та боротьбу з дезінформацією

Нова мобільна станція 3D-сканування прибула до Києва, працюватиме у Лаврі

"Київстар" придбав 6 СЕС на 105 МВт за $80,8 млн

НКЕК пропонує спрямувати 35 МГц у діапазоні 2600 МГц для розвитку мобільного зв'язку

НКЕК пропонує спрямувати 35 МГц у діапазоні 2600 МГц для розвитку мобільного зв'язку

Орбітальне угруповання Starlink перевищило 10,4 тис. інтернет-супутників

Україна планує розвивати власну індустріальну базу криптографічних технологій – голова Держспецзв'язку

Держспецзв'язку планує до кінця 2028р сформувати по команді кіберзахисту в кожній області

Держспецзв'язку виконуватиме функції у сфері захисту критичної інфраструктури ще рік після закінчення воєнного стану

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА