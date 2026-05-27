Інтерфакс-Україна
Телеком
09:47 27.05.2026

Держкомтелерадіо в травні додало 9 книжок до переліку антиукраїнських видань

1 хв читати

Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення у травні додав 9 російських антиукраїнських видань до переліку книжкових видань, зміст яких спрямовано на ліквідацію незалежності країни, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

"У травні на підставі пропозицій СБУ до зазначеного переліку внесено 9 нових назв видань антиукраїнського змісту. Усі додані книги є новинками російських, зокрема підсанкційних, видавництв, що побачили світ упродовж 2025-2026 років в умовах повномасштабної війни. Ці видання є інструментами системної інформаційно-психологічної агресії, спрямованої на легітимізацію російського збройного вторгнення та героїзацію воєнних злочинців", – йдеться у повідомленні Держкомтелерадіо.

У відомстві розповіли, що серед нових позицій у переліку: "Мариуполь. Останься живой!", де трагедія  Маріуполя подається як "процес звільнення від нацизму"; "Время героев", яка є офіційним проєктом Міноборони РФ; "ЧВК "Вагнер". Летопись: СВО", яка містить пряму пропаганду незаконних збройних формувань та терористичних методів ведення війни.

Зазначається, що станом на сьогодні в переліку міститься інформація про 677 пропагандистських видання.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:27 29.04.2026
Держкомтелерадіо додало в квітні 11 книжок до переліку антиукраїнських видань

15:44 22.04.2026
Держкомтелерадіо припинено діяльність 6 онлайн-крамниць за розповсюдження книг держави-агресора

12:52 17.04.2026
Vivat за час існування видав близько 30 млн книжок – гендиректорка

17:15 07.04.2026
Держкомтелерадіо додало в березні 8 книжок до переліку антиукраїнських видань

11:11 06.04.2026
УІК: 100 українських книжок перекладуть у світі за підтримки програми Translate Ukraine 2026

12:07 04.03.2026
Понад 150 заборонених книжок РФ і Білорусі прибрали з українських маркетплейсів у лютому

15:17 27.02.2026
Держкомтелерадіо ще не ухвалило остаточного рішення щодо реорганізації Книжкової палати

15:20 12.02.2026
Держкомтелерадіо працює над механізмом вилученням з обігу видавничої продукції країни-агресора - Бережна

22:01 02.02.2026
Три українські книжки номінували на польську премію Капусцінського

13:21 30.01.2026
Держкомтелерадіо додало в січні 6 книжок до переліку антиукраїнських видань

