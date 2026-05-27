Держкомтелерадіо в травні додало 9 книжок до переліку антиукраїнських видань

Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення у травні додав 9 російських антиукраїнських видань до переліку книжкових видань, зміст яких спрямовано на ліквідацію незалежності країни, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

"У травні на підставі пропозицій СБУ до зазначеного переліку внесено 9 нових назв видань антиукраїнського змісту. Усі додані книги є новинками російських, зокрема підсанкційних, видавництв, що побачили світ упродовж 2025-2026 років в умовах повномасштабної війни. Ці видання є інструментами системної інформаційно-психологічної агресії, спрямованої на легітимізацію російського збройного вторгнення та героїзацію воєнних злочинців", – йдеться у повідомленні Держкомтелерадіо.

У відомстві розповіли, що серед нових позицій у переліку: "Мариуполь. Останься живой!", де трагедія Маріуполя подається як "процес звільнення від нацизму"; "Время героев", яка є офіційним проєктом Міноборони РФ; "ЧВК "Вагнер". Летопись: СВО", яка містить пряму пропаганду незаконних збройних формувань та терористичних методів ведення війни.

Зазначається, що станом на сьогодні в переліку міститься інформація про 677 пропагандистських видання.