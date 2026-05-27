Інтерфакс-Україна
Телеком
09:09 27.05.2026

Президентка Європарламенту обговорила з Цукербергом розвиток ШІ та боротьбу з дезінформацією

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола обговорила з головним виконавчим директором американської компанії Meta Марком Цукербергом розвиток штучного інтелекту, боротьбу з дезінформацією та захист вразливих користувачів в інтернеті.

"Чудово поспілкувалися з Марком Цукербергом у Пало-Альто, обговорили наступні рубежі розвитку штучного інтелекту та роботу, яку виконують депутати Європарламенту для захисту вразливих користувачів в інтернеті, боротьби з дезінформацією, стимулювання інновацій та конкурентоспроможності, а також підтримки цифрової економіки", – написала Метсола у соцмережі X.

Зустріч відбулася в Пало-Альто (США).

