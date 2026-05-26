20:13 26.05.2026

Нова мобільна станція 3D-сканування прибула до Києва, працюватиме у Лаврі

Фото: https://kplavra.kyiv.ua/

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" офіційно отримав мобільну станцію цифровізації Ark III, створену для підтримки збереження культурної спадщини України за допомогою передових технологій 3D-сканування та фотограмметрії, повідомляється на сайті заповідника у вівторок.

"Ark III дозволить українським фахівцям у сфері культури створювати високоточні цифрові копії музейних предметів та об'єктів культурної спадщини, що зберігаються у колекціях Лаври та інших установ по всій країні… Мобільна станція поєднує технології 3D-сканування та фотограмметрії, що дозволяє спеціалістам оцифровувати як невеликі артефакти, так і великомасштабні об'єкти культурної спадщини безпосередньо на місці", – йдеться в повідомленні.

Транспортний комплекс Ark III продовжує попередні етапи проєкту Ark, зокрема Ark I, який був зосереджений на екстреному збереженні та реставрації письмової спадщини, включаючи книги, рукописи та архівні матеріали. Зазначається, що Ark I вже допоміг врятувати тисячі документів, що перебували під загрозою по всій Україні.

Станція створена на базі шасі Volkswagen Crafter та оснащена сучасними 3D-сканерами й фотограмметричними системами. Технологічне рішення було розроблене експертами Національного музею Чеської Республіки спеціально для використання в кризових умовах і регіонах, постраждалих від війни. Після передачі українські спеціалісти пройдуть навчання з роботи з обладнанням, яке використовуватиметься як на території Національного заповідника, так і в інших музеях та об'єктах культурної спадщини України.

Генеральний директор заповідника Максим Остапенко зі свого боку зазначив, що проєкт слугуватиме не лише Лаврі. "Це дуже важливий крок допомоги та справжньої солідарності з тими музеями, які сьогодні цього найбільше потребують: музеями, які перебувають поблизу лінії фронту або були евакуйовані. Уже завтра цей проєкт розпочне своє життя з навчання разом із тридцятьма колегами з інших музеїв, щоб ми всі усвідомили: це обладнання працюватиме для всієї України", – сказав він.

