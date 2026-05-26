"Київстар" придбав 6 СЕС на 105 МВт за $80,8 млн

Найбільший український мобільний оператор зв'язку "Київстар" оголосив про придбання шести сонячних електростанцій (СЕС) сукупною встановленою потужністю 105 МВТ у Львівській області за 3,6 млрд грн, або $80,8 млн, йдеться у повідомленні компанії у вівторок.

"Відновлювана енергетика є одним із ключових напрямів інвестиційного портфеля "Київстар", адже вона відкриває можливості для подальшого використання "зеленої" електроенергії у покритті частини енергопотреб компанії", – цитуються у релізі слова СЕО та президента "Київстар" Олександра Комарова.

З урахуванням дебютної купівлі у грудні минулого року СЕС "Санвін 11" на 13 МВт за $3 млн у Житомирській області загальний обсяг "зеленої" генерації "Київстар" зріс до 118 МВт, що дає можливість виробляти обсяги електроенергії, еквівалентні близько 30% поточного річного споживання компанії, йдеться у релізі.

"Електроенергія від придбаної групи СЕС надходитиме до об'єднаної енергосистеми України відповідно до чинних ринкових і регуляторних правил, що дасть змогу "Київстару" частково хеджувати ризики, пов'язані з коливаннями цін на електроенергію", – пояснили в "Київстар".

Мобільний оператор уточнив, що відповідні "зелені" проєкти також дають йому можливість вибудовувати довгострокову модель енергоспоживання, зміцнюють енергетичний сектор країни та відповідають цілям сталого розвитку.

"Київстар" і надалі інвестуватиме у ініціативи, що поєднують технологічну ефективність, відповідність ESG‑принципам та підтримку української економіки", – зауважили в компанії.

Як повідомлялось, у березні цього року "Київстар" отримав дозволи АМКУ на купівлю шести СЕС на Львівщині: ТОВ "Енергопостач-Плюс", "Лайтфул", "Санлайт Дженерейшн", "Терновиця Солар", "Енерджі Спейс" та "Терновиця Солар Плюс".

"Київстар" у першому кварталі 2026 року збільшив прибуток EBITDA на 28,5% – до 7,5 млрд грн, тоді як виручка зросла на 31,3% – до 13,9 млрд грн.

Група "Київстар" у 2025 році збільшила прибуток EBITDA на 30% – до 27 млрд грн за зростання виручки на 30,3% – до 48,2 млрд грн. У тому числі у четвертому кварталі минулого року EBITDA збільшилася на 23,1% – до 7,2 млрд грн за зростання виручки на 30,1% – до 13,5 млрд грн.