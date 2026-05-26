19:04 26.05.2026

НКЕК пропонує спрямувати 35 МГц у діапазоні 2600 МГц для розвитку мобільного зв'язку

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра (НКЕК), пропонує спрямувати додатково 35 МГц радіочастот у діапазоні 2600 МГц для розвитку мобільного зв’язку в Україні, що дозволить операторам розширити можливості мереж 4G та покращити якість зв’язку для користувачів.

"НКЕК ухвалила рішення від 26 травня 2026 року щодо внесення змін до Плану розподілу і користування радіочастотним спектром та подала відповідні пропозиції до Міністерства цифрової трансформації України. Тим самим Комісія розширює можливості для розвитку мобільного зв’язку в Україні", – йдеться у повідомленні НКЕК у Facebook у вівторок.

Згідно з ним, мова про смуги радіочастот 2500-2510 МГц / 2620-2630 МГц, 2545-2565 МГц / 2665-2685 МГц та 2610-2615 МГц.

Передбачається, що відповідний дозвіл на застосування радіочастот також дозволить операторам використовувати смуги для надання послуг прямого супутникового зв’язку зі смартфонами (Direct-to-Device) за принципом технологічної нейтральності.

Станом на зараз у цьому діапазоні 2600 МГц найбільший український оператор "Київстар" та найменший lifecell володіють смугами частот шириною по 30 МГц, викупленими на аукціоні 2018 року, тоді як другий на ринку "Vodafone Україна" – 55 МГц, з яких 20 МГц компанія також придбала у 2018 році, а ще 35 МГц на останньому великому радіочастотному аукціоні у листопаді 2024 року за 530,1 млн грн.

